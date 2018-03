Februar 2018: 1,4 % mehr Erwerbstätige im Vorjahresvergleich

Wiesbaden (ots) - Im Februar 2018 waren nach vorläufigenBerechnungen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) rund 44,3Millionen Personen mit Wohnort in Deutschland erwerbstätig. GegenüberFebruar 2017 nahm die Zahl der Erwerbstätigen um 1,4 % (+ 621 000Personen) zu. Im Januar 2018 war der Anstieg gegenüber dem Vorjahrfast identisch gewesen (+ 631 000 Personen; + 1,4 %). Erwerbsloswaren im Februar 2018 rund 1,6 Millionen Personen, 236 000 wenigerals ein Jahr zuvor.Im Vormonatsvergleich stieg die Zahl der Erwerbstätigen nachvorläufigen Ergebnissen der Erwerbstätigenrechnung im Februar 2018 um63 000 Personen oder 0,1 %. Der Zuwachs gegenüber dem Vormonat warhöher als im Durchschnitt der letzten fünf Jahre (+ 51 000 Personen),aber niedriger als im Februar 2017 (+ 73 000 Personen).Saisonbereinigt, das heißt nach rechnerischer Ausschaltung derüblichen jahreszeitlich bedingten Schwankungen, stieg dieErwerbstätigenzahl im Februar 2018 gegenüber dem Vormonat um 44 000Personen oder 0,1 %.Nach Ergebnissen der Arbeitskräfteerhebung lag die Zahl derErwerbslosen im Februar 2018 bei 1,63 Millionen Personen. ImVergleich zum Vormonat nahm sie um 6,5 % oder 94 000 Personen zu.Bereinigt um saisonale und irreguläre Einflüsse, betrug die Zahl derErwerbslosen 1,51 Millionen Personen. Sie war damit saisonbereinigtum rund 11 000 Personen niedriger als im Vormonat. Die bereinigteErwerbslosenquote lag im Februar 2018 bei 3,5 %.Tief gegliederte Daten und lange Zeitreihen können in derDatenbank GENESIS-Online abgerufen werden: Die Daten zuErwerbstätigen aus der Erwerbstätigenrechnung sind unter denTabellennummern 13321-0001 (Monate), 13321-0002 (Quartale)beziehungsweise 81000-0011 (Jahre) verfügbar. Die Daten zuErwerbstätigen und Erwerbslosen aus der Arbeitskräfteerhebung könnenunter der Tabellennummer 13231-0001 (Monate) abgerufen werden.Methodische Hinweise:Ab dem Berichtsjahr 2016 wurde die Stichprobe des Mikrozensus undder darin integrierten Arbeitskräfteerhebung auf die Datenbasis desZensus 2011 umgestellt. Durch diese Umstellung ist dieVergleichbarkeit der Ergebnisse des Mikrozensus 2016 mit denVorjahren eingeschränkt.Die Erwerbstätigenzahlen aus der Erwerbstätigenrechnung und ausder Arbeitskräfteerhebung unterscheiden sich. Die Abweichungen sindauf die unterschiedlichen eingesetzten Konzepte der beidenStatistiken zurückzuführen.Erwerbstätige und Erwerbslose werden nach dem Erwerbsstatuskonzeptder Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) gezählt. Dieausgewiesene Erwerbslosigkeit darf deswegen nicht mit derregistrierten Arbeitslosigkeit verwechselt werden, die von derBundesagentur für Arbeit entsprechend dem Sozialgesetzbuchveröffentlicht wird. Für die Berechnung der Erwerbslosenquoten werdenim Europäischen Statistischen System einheitlich die Ergebnisse derArbeitskräfteerhebung zugrunde gelegt. finden.Die vollständige Pressemitteilung mit Tabellen sowie weitereInformationen und Funktionen sind im Internet-Angebot desStatistischen Bundesamtes unter http://www.destatis.de/presseaktuellzu finden.Weitere Auskünfte geben:für den Bereich der Erwerbstätigenrechnung: Ulf-Karsten Keil,Telefon: +49 (0) 611 / 75 26 33,für den Bereich der Arbeitskräfteerhebung: Andreas Grau, Telefon:+49 (0) 611 / 75 21 24, www.destatis.de/kontaktRückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtTelefon: (0611) 75-3444E-Mail: presse@destatis.deOriginal-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuell