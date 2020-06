Frankfurt, M. (ots) -- Expertenmeinung gefragt: Familien in Deutschland wählen bei einer Online-Abstimmung die besten Reiseziele für einen Familienurlaub im eigenen Land. - Anerkennung für Einsatz: Die Initiative würdigt die Destinationen, die sich für ein familienfreundliches Urlaubsangebot engagieren. - Im Wettbewerb: In drei verschiedenen Kategorien (Reiseziele am Meer, städtische Reiseziele, Reiseziele in den Bergen) wird je eine Gewinner-Destination gekürt.Um unter den zahlreichen Optionen die für Familien am besten geeigneten Urlaubsorte in Deutschland zu finden, sucht FeWo-direkt®, seit mehr als 20 Jahren ein Experte für Familienurlaub im Ferienhaus, im Zuge einer bundesweiten Abstimmung Deutschlands familienfreundlichste Reiseziele 2020: http://www.fewo-direkt.de/info/familienfreundlichste-reiseziele-2020/ . In drei verschiedenen Kategorien - Reiseziele am Meer, städtische Reiseziele und Reiseziele in den Bergen - können Familien für ihre Favoriten abstimmen und das jeweils familienfreundlichste Reiseziel küren."Nicht nur in diesem Jahr sind Ferien im eigenen Land bei Familien beliebt", sagt Aye Helsig, Regional Director Zentraleuropa bei FeWo-direkt. "Für unsere Initiative setzen wir daher auf echte Experten in Sachen Familienurlaub und rufen Familien in ganz Deutschland dazu auf, für die familienfreundlichsten Reiseziele abzustimmen. Die Wahl soll weiter auch den Destinationen Anerkennung zollen, die sich besonders für Familien engagieren. Denn nicht zuletzt sind es die gemeinsamen Erfahrungen und Erlebnisse vor Ort, die einen Aufenthalt im Ferienhaus zu einem unvergesslichen Urlaub machen."Die Abstimmung läuft bis zum 26. Juni 2020 um 10 Uhr. Die Gewinner-Destinationen werden am 8. Juli 2020 bekannt gegeben. Insgesamt stehen 18 deutsche Reiseziele zur Wahl, die im Rahmen einer Umfrage* unter deutschen Familien benannt wurden. Die Nominierungen in den drei Kategorien basieren auf jeweils sechs Kriterien, die Familien bei der Wahl eines Reiseziels als am wichtigsten erachten**.Bei den Reisezielen am Meer stehen vier Ostsee-Destinationen (Boltenhagen, Zingst, Stralsund, Warnemünde) sowie zwei Orte an der Nordsee zur Wahl. In der Städte-Kategorie steht neben den großen Metropolen mit Freiburg im Breisgau auch Deutschlands südlichste Großstadt auf der Shortlist. Die Kriterien für familienfreundliche Reiseziele in den Bergen erfüllen laut der befragten Eltern Reiseziele in Bayern, im Sauerland, Harz und Erzgebirge.Reiseziele am Meer:CuxhavenOstseebad BoltenhagenSankt Peter-OrdingStralsundWarnemündeStädtische Reiseziele:BerlinDresdenFreiburg im BreisgauHamburgKölnMünchenReiseziele in den Bergen:BerchtesgadenGarmisch-PartenkirchenOberstdorfOberwiesenthalThaleWinterbergFür Familien unerlässlich: Wichtige Kriterien bei der Wahl des ReisezielsLaut FeWo-direkt-Umfrage** legen deutsche Familien bei einem Urlaub am Meer besonderen Wert auf die Sauberkeit der Strände, die Wasserqualität und den allgemeinen Umweltzustand des Badeorts. Auch das Thema Sicherheit spielt eine wichtige Rolle: So werden Urlaubsorte mit gekennzeichneten Badebereichen, Erste-Hilfe-Angebot und Rettungsschwimmern an den Stränden eher als familienfreundlich eingestuft als Orte, die diesen Service nicht bieten. Nicht zuletzt fließt auch das gastronomische Angebot in die Bewertung mit ein.Auch in den Städten sind Sauberkeit und Sicherheit das A und O. Familienfreundliche Innenstädte zeichnen sich laut der befragten Eltern durch Fußgängerzonen, viele Grünflächen für entspannte Pausen sowie ein spezielles Kulturangebot für die Kleinen aus. Vor allem Kindermuseen, Tiergärten, Aquarien und Freizeitparks in der näheren Umgebung sorgen für Abwechslung bei einem Städtetrip mit dem Nachwuchs.Für einen gelungenen Familienurlaub in den Bergen braucht es in erster Linie gute Restaurants sowie saubere Sanitäreinrichtungen. Ebenso muss laut FeWo-direkt-Umfrage die medizinische Versorgung mit Ärztezentrum und Apotheken sichergestellt sein. Für aktive Familien spielen gut erreichbare und markierte Wege, die im Idealfall auch mit Kinderwagen begehbar sind, eine Rolle bei der Wahl des Reiseziels.Alle Infos zur Wahl unter http://www.fewo-direkt.de/info/familienfreundlichste-reiseziele-2020 .* Die Online-Umfrage im Auftrag von FeWo-direkt wurde zwischen dem 31. März und 2. April 2020 von Atomik Research unter 500 deutschen Erwachsenen durchgeführt, die Kinder im Alter von 15 Jahren oder darunter haben und die in den letzten 5 Jahren Urlaub (im In- oder Ausland) gemacht haben.** Die Kriterien basieren auf einer Online-Umfrage im Auftrag von FeWo-direkt, die zwischen dem 6. und 10. März 2020 von Atomik Research unter 600 deutschen Erwachsenen, die Kinder im Alter von 15 Jahren oder darunter haben und die in den letzten 5 Jahren Urlaub (im In- oder Ausland) gemacht haben, durchgeführt wurde.Über "Deutschlands familienfreundlichste Reiseziele 2020"Die Wahl zu den familienfreundlichsten Reisezielen 2020 läuft von 9. Juni 2020 bis 26. Juni 2020 um 10 Uhr. Die drei Gewinner-Destinationen werden am 8. Juli 2020 bekannt gegeben. Unter allen Teilnehmern wird ein Urlaub in einem FeWo-direkt-Ferienhaus im Wert von 1.000 Euro verlost. Mehr Infos zur Teilnahme unter http://www.fewo-direkt.de/info/familienfreundlichste-reiseziele-2020* . Die Teilnahmebedingungen sind im Teilnahmeformular auf der Aktionsseite zu finden.Über FeWo-direktDie Webseite http://www.fewo-direkt.de/ wird betrieben von der HomeAway UK Limited, Portland House, 25th Floor, Bressenden Place, London, SW1E 5BH, UK. FeWo-direkt, eine Vrbo-Marke und Teil der Expedia Gruppe, ist seit mehr als 20 Jahren Experte für Familienurlaub im Ferienhaus. Im HomeAway-Netzwerk stehen mehr als zwei Millionen einzigartige Unterkünfte zur Auswahl. Weitere Infos unter http://www.fewo-direkt.de/ .© 2020 FeWo-direkt, ein Unternehmen der Expedia Group. Alle Rechte vorbehalten. 