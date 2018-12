FeWo-direkt-Weihnachtsstudie zeigt / Das wahre Weihnachten beginnt erst nach dem Fest

Frankfurt (ots) - Ob Geschenkebasar und Krippenspiel in derSchule, die Weihnachtsfeier mit den Kollegen und im Sportverein oderder Adventsnachmittag mit der lieben Verwandtschaft - kurz vorWeihnachten platzt der Terminkalender aus allen Nähten und derWeihnachtsbaum will auch noch besorgt und geschmückt werden.Festtagsfeeling kommt bei dem jährlichen To-do-Marathon bisHeiligabend oft zu kurz und die ewig gleichen Weihnachtshits wie LastChristmas und Co. erweisen sich mehr als Stimmungskiller denn alsStimmungsbringer. Und so sehnen viele die Tage nach Weihnachtenherbei, wenn der Besuch wieder abgereist ist und Ruhe einkehrt.FeWo-direkt®, seit 20 Jahren Experte für Ferienhausurlaub, hat anhandeiner Weihnachtsstudie* ermittelt, dass für 60 Prozent derUmfrageteilnehmer die besinnliche Zeit erst nach Weihnachten, nämlichzwischen den Jahren einsetzt. Worauf sie sich dabei am meisten freuenund worauf sie getrost verzichten können, hier im Detail:Auszeit zwischen den JahrenIst die Geschenkeschlacht endlich überstanden und der letzte Restvom Weihnachtsbraten getilgt, könnte vermeintliche Langeweile drohen,doch für die Mehrheit der Umfrageteilnehmer beginnen nach dem 26.Dezember die schönsten Tage der Weihnachtszeit. Nur jeder Fünftezählt die Stunden bis Silvester. Bei 60 Prozent der Befragten wirdjetzt die Regenerierungs- und Entspannungsphase eingeläutet. Dazugehört für mehr als die Hälfte zu allererst eine große PortionSchlaf, um sich von den Strapazen der letzten Wochen zu erholen,gefolgt von Unternehmungen, die das Jahr über oft zu kurz kommen: 39Prozent machen es sich mit einem Buch auf dem Sofa gemütlich odernutzen die Tage bis Silvester für lange Spaziergänge (38 Prozent). 37Prozent machen sich schöne Stunden mit ihren Lieblingsverwandten.Ganz oben auf der Beliebtheitsliste rangiert das Träumen vom Urlaub:64 Prozent der Studienteilnehmer reisen in Gedanken um die Welt. 65Prozent haben den Träumen schon einmal Taten folgen lassen, undnutzten die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr für dieUrlaubsbuchung. Für mehr als jeden Zehnten gehört dies zum festenRitual für die Zeit nach den Feiertagen.Tabelle: Lieblingsbeschäftigungen während der Zeit zwischenWeihnachten und Neujahr:1. ausschlafen (53 Prozent)2. Bücher lesen (39 Prozent)3. lange Spaziergänge machen (38 Prozent)4. Lieblingsverwandten besuchen (37 Prozent)5. Zeit für sich zu haben (32 Prozent)Erholung mit HindernissenDoch auch zwischen den Jahren gilt es den einen oder anderenStörfaktor zu umschiffen, der droht, den nachweihnachtlichen Friedenzu stören: Angefangen mit Aufräumen und Putzen (17 Prozent) nachHeiligabend, finden 18 Prozent der Umfrageteilnehmer die Flut vonTV-Spots, die dazu auffordern, die Plätzchenpfunde gleich wiederloszuwerden, besonders lästig. Auch beim Fernsehprogramm à la "Kevin- Allein zu Haus" wünschen sich 27 Prozent der Befragten mehrAbwechslung.Tabelle: Die nervigsten Dinge während der Zeit zwischenWeihnachten und Neujahr1. jedes Jahr die gleichen, alten Filme sehen (27 Prozent)2. Neujahrsvorsätze der Anderen (20 Prozent)3. Masse an Werbespots zum Abnehmen (18 Prozent)4. putzen und aufräumen nach Besuchen (17 Prozent)5. zu viel Verzehr von reichhaltigem Essen (16 Prozent)Weihnachtsoverload schon vor HeiligabendAuch auf die Frage, warum es der Vorweihnachtszeit an feierlicherStimmung mangelt, liefert die FeWo-direkt-Weihnachtsstudie Antworten:Für knapp 45 Prozent der Befragten bleibt das lange Anstehen beimWeihnachtsshopping Spitzenreiter der nervigsten Dinge zurAdventszeit. Auch die viel gehypten Weihnachtswerbespots im Fernsehensorgen bei knapp 30 Prozent eher für ein Stirnrunzeln als ein seligesLächeln. Aus den Schaufenstern nicht wegzudenken, belegenElfensweater und Weihnachtspullover Platz 3. der ärgerlichstenVorweihnachtsrituale, dicht gefolgt vom Feiertagsreiseverkehr.Tabelle: Die nervigsten Dinge während der Vorweihnachtszeit1. Warteschlangen in den Geschäften (44 Prozent)2. Weihnachtswerbung im TV (28 Prozent)3. Weihnachtspullover (24 Prozent)4. Reisechaos (22 Prozent)5. Weihnachtsshopping (21 Prozent)* Basierend auf einer FeWo-direkt-Umfrage unter 1.000 deutschenFeWo-direkt-Urlaubern zwischen dem 3. und 6. Dezember 2018. 