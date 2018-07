Favre nimmt Arbeit beim BVB auf - Jarmolenko darf neuen Club suchen

Weitere Suchergebnisse zu "Borussia Dortmund":

DORTMUND (dpa-AFX) - Als letzter Fußball-Bundesligist ist Borussia Dortmund am Wochenende in die Vorbereitung auf die neue Saison gestartet.



Für den neuen Trainer Lucien Favre stellt sich eine große Herausforderung. Der Schweizer soll den BVB wieder zur Nummer 2 in Deutschland hinter dem FC Bayern machen. Dazu nahm der einstige Gladbacher Coach bei den Leistungstest am Samstag und Sonntag zunächst das anwesende Personal in Augenschein - und setzt möglicherweise seine Vor-Auslese fort.

Denn neben den WM-Fahrern wie Marco Reus oder Neuzugang Thomas Delaney und Mittelfeldspieler Julian Weigl (Adduktorenprobleme) fehlte auch Andrej Jarmolenko. Der Ukrainer erhielt vom BVB frei, um sich nach einem neuen Club umzuschauen. Sein Ziel soll die englische Premier League sein, möglicherweise West Ham United. Der Vertrag des erst vor einem Jahr von Dynamo Kiew verpflichteten Offensivspielers in Dortmund läuft noch bis 2021. Der Außenstürmer hatte einen guten Start mit drei Toren und drei Assists in den ersten zehn Liga-Spielen, baute dann aber ab. Zudem warf ihn in der Rückrunde eine langwierige Verletzung zurück.

Jarmolenko wäre nach Abwehrrecke Sokratis (FC Arsenal) und Gonzalo Castro (VfB Stuttgart) ein weiterer namhafter Abgang. Favre hatte bei seiner Vorstellung am Freitag noch diplomatisch gesagt, dass ein großer Kader für ihn "kein Problem" sei. Er werde sich dann "adaptieren". Doch Michael Zorc weiß, dass Favre für effektives Arbeiten das Gegenteil im Auge hat. "Wir sind uns einig, dass ein kleiner Kader wünschenswert ist", sagte er. Das Transferfenster ist noch lange geöffnet, einerseits zum Abbau, andererseits zum qualitativen Aufrüsten.

Stratege Favre wird am Samstag sicher nicht bei Null begonnen haben. Er konnte sich von den Neuzugängen Abdou Diallo (Mainz), Marwin Hitz (Augsburg) und Marius Wolf (Frankfurt) ein erstes Bild machen. Das wird komplettiert, wenn die WM-Fahrer Reus, Delaney, Manuel Akanji, Roman Bürki, Raphael Guerreiro, Lukasz Piszczek und Shinji Kagawa zurückkehren. Die Leistungsdiagnostik am Samstag und Sonntag nutzte Favre zu Einzelgesprächen mit dem einen oder anderen Anwesenden.

Am Montagvormittag steht das erste Mannschaftstraining an, das öffentlich sein wird. Den ersten Test hat der BVB am 13. Juli bei Austria Wien. Fünf Tage später geht es dann auf US-Tour (18. bis 26. Juli). Vom 1. bis 8. August bezieht der achtmalige deutsche Meister ein Trainingslager in Bad Ragaz/Schweiz./uzi/DP/he