Fauci: Weihnachten im Kreis der Familie für Geimpfte sicher

WASHINGTON (dpa-AFX) - Der US-Immunologe Anthony Fauci sieht bei einer vollständigen Impfung gegen das Coronavirus keine Gefahr für Familientreffen an Weihnachten. "Ist es für Personen, die geimpft sind, die eine Auffrischungsimpfung haben, sicher, mit der Familie zu Hause zusammenzukommen? Die Antwort darauf lautet: Ja", sagte Fauci am Mittwoch in Washington. Ein Test könne allerdings zusätzlichen Schutz geben. Die US-Regierung stand in den vergangenen Tagen in der Kritik, weil es vielerorts an Tests fehlte und sich lange Schlangen vor Testzentren bildeten.

Fauci betonte, dass ein Fest im Kreis der Familie nicht dasselbe sei wie eine große Veranstaltung. "Es gibt viele dieser Partys mit 30, 40, 50 Personen, bei denen man den Impfstatus der einzelnen Personen nicht kennt", warnte er. Er riet, sich von solchen Veranstaltungen fernzuhalten. Auf die Frage, ob die Omikron-Variante aufgrund möglicherweise milderer Verläufe auch etwas Positives hätte, sagte er: "Man kann sich auf nichts verlassen, wenn man es mit einem Virus zu tun hat, das uns schon so viele Male getäuscht hat."

In den USA ist Omikron mittlerweile dominant - die Zahl der Neuinfektionen steigt an. Im Durchschnitt der vergangenen Tage verzeichneten die USA gut 149 000 Neuinfektionen pro Tag, was gegenüber der Vorwoche einem Anstieg von fast 25 Prozent entspricht. Fauci rief erneut zum Impfen auf. Daten aus dem November, als Delta noch die vorherrschende Variante war, hätten gezeigt, dass eine ungeimpfte Person ein zehn Mal höheres Risiko habe, positiv auf das Coronavirus getestet zu werden. Das Risiko, in Zusammenhang mit Covid-19 zu sterben, sei 20 Mal höher./nau/DP/zb