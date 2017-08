Wiesbaden (ots) -Fühlen, Hören, Riechen, Schmecken und Sehen: Unsere fünf Sinnesind die Schlüssel zur Wahrnehmung der Welt. Den Satz "ein Bild sagtmehr als tausend Worte" kennen wir fast alle, denn er beschreibttreffend den hohen Stellenwert unserer Sehkraft. Dementsprechend istdie Angst vor Krankheiten, die zur Erblindung führen können - wie demGlaukom ("Grünen Star") - zumeist hoch. Wir geben ein Update überaktuelle Behandlungsmethoden. Besonders die mikroinvasiveGlaukomchirurgie mit dem iStent inject® ist hierbei einevielversprechende Option.Glaukomerkrankungen sind ein globales Leiden mit wachsenderTendenz. Wie verbreitet der "Grüne Star" ist, zeigen erschreckendeZahlen: Berechnungen zufolge kann man gegenwärtig von 57,5 MillionenPatienten mit primärem Offenwinkelglaukom weltweit ausgehen.(1) Dasprimäre Offenwinkelglaukom ist in Europa die bei weitem häufigsteGlaukomform. Es zeichnet sich normalerweise durch weitgehendeSymptomfreiheit aus. Beim Glaukom spielt sich Folgendes ab: Die rechtsensiblen Sinneszellen in Netzhaut und Sehnerv werden geschädigt undsterben ab. Mit zunehmendem Verlust der Nervenfasern manifestiertsich dann ein beginnender Gesichtsfeldausfall.Der wichtigste messbare Risikofaktor der chronischen Erkrankungist der erhöhte Augeninnendruck, meist mit IOD (Intraokulardruck)abgekürzt. Traditionell wird die Grenze zwischen normalem underhöhtem Augeninnendruck bei etwa 21 bis 22 mmHg gezogen. Der erhöhteDruck kommt primär dadurch zustande, dass das im Auge befindlicheKammerwasser nicht in dem gleichen Maße aus dem Auge abfließt, in demes gebildet wird - oder, umgekehrt gesehen, dass mehr Kammerwassergebildet wird als abfließen kann. Diesen Druck zu senken stehtüblicherweise im Mittelpunkt praktisch jeder Form der Behandlung desGrünen Stars. Mit modernen Therapieverfahren kann man denKrankheitsverlauf (wenn das Leiden rechtzeitig erkannt wurde) häufigstoppen oder sein Fortschreiten so verzögern, dass dem Patienten einVerlust seiner Sehfähigkeit erspart bleibt. Es gilt hierbei dieFaustregel: Je früher ein Glaukom erkannt und therapiert wird, destoerfolgreicher kann das Sehvermögen erhalten werden.Möglichkeiten der Glaukomtherapie: von Medikamenten und LasernDie allermeisten Glaukompatienten werden medikamentös behandelt.Bei dieser Therapie werden Augentropfen verordnet, die den IODsenken. Welche Tropfen für welchen Patienten geeignet sind, hängt vonmehreren Faktoren, wie zum Beispiel der Wirksamkeit undVerträglichkeit ab. Ein Manko dabei ist der Mangel an Therapietreue -wenn Patienten die Augentropfen nicht in ärztlich verordnetem Maßanwenden oder überhaupt nicht tropfen. Ein weiteres Problem: Die inzahlreichen Tropfen enthaltenen Konservierungsmittel können an derAugenoberfläche Schäden verursachen und den Tränenfilm nachhaltigschädigen.(2)Einen anderen Behandlungsansatz stellt die Laseranwendung amTrabekelmaschenwerk dar. Die Laserbehandlung führt in vielen Fällenzu einer unmittelbaren Drucksenkung. Diese Erfolge sind aber häufignicht so dauerhaft, dass auf eine medikamentöse Therapie langfristigganz verzichtet werden kann.(3)Technischer Fortschritt: erhöhter Augendruck und der moderne Kampfgegen ihnDie operative Therapie des Glaukoms ist die dritteBehandlungsmethode. Sie kann zu einer deutlichen Senkung desAugeninnendrucks führen. Die herkömmlichen Operationsverfahren sindalso effektiv, allerdings (wie letztlich jede chirurgischeIntervention) alles andere als komplikationsfrei.Der "Goldstandard" der Glaukomchirurgie ist seit vielen Jahren dieTrabekulektomie. Bei diesem Eingriff wird ein künstlicher Abfluss fürdas Kammerwasser nach außen, unter die Bindehaut, geschaffen. DieTrabekulektomie senkt den Augendruck sehr effektiv - manchmal gar zusehr. Hier kann postoperativ ein Unterdruck entstehen. Die Vernarbungdes künstlichen Abflusses ist eine andere mögliche Komplikation. Manhat verschiedene Alternativen zur Trabekulektomie entwickelt, zumBeispiel das Kammerwasser nach außen ableitende Ventile oder die 360°Kanaloplastik, bei welcher der natürliche Abflussweg dieserFlüssigkeit, der Schlemmsche Kanal, mit einem kleinen Kathetergeweitet und durchgängiger gemacht wird.In den letzten Jahren hat sich zunehmend die mikroinvasiveGlaukomchirurgie (MIGS = micro invasive glaucoma surgery) etabliert.Mikroinvasive Glaukomchirurgie: Kleiner Eingriff, große WirkungDie mikroinvasive Glaukomchirurgie (MIGS) ist eine Technik, die inden letzten zwei Jahrzehnten entwickelt wurde. Von den verschiedenenOptionen der MIGS ist die iStent-Technologie, die sich durch einhohes Sicherheitsprofil auszeichnet, bisher am weitesten verbreitet.Neuerdings gibt es eine Weiterentwicklung, den iStent inject®, dereinen Durchmesser von 0,3 mm hat und 0,4 mm lang ist. Er ist dasderzeit kleinste bekannte Medizinprodukt zur Implantation beimMenschen und wird hergestellt aus biokompatiblem und mit Heparinbeschichtetem Titan. Das System besteht aus zwei in einemEinmalinjektor vorgeladenen Stents, die sowohl während einerKataraktoperation ("Grauer Star") als auch in einer "stand-aloneprocedure", in einem mikroinvasiven Eingriff in die Vorderkammer desAuges eingebracht werden und dort so positioniert werden, dass dieFlüssigkeit aus der Vorderkammer direkt in den Schlemmschen Kanalgeleitet werden kann - was zu einer signifikanten Senkung desAugeninnendrucks führen kann. Der Eingriff erfolgt in der Regel unterlokaler Betäubung, typischerweise nach Einträufelung vonanästhetischen Augentropfen, und kann meist problemlos ambulantdurchgeführt werden.Dank der drucksenkenden Wirkung von iStent inject® kann derAugenarzt anschließend üblicherweise weniger antiglaukomatöseAugentropfen verschreiben - in manchen Fällen kommt der Patient dankdes kleinen Eingriffs mit dem Mikro-Implantat sogar künftig ganz ohneeine medikamentöse Glaukomtherapie aus.(4) Eine Studie liefertüberzeugende Daten: 66 Prozent der Patienten hatten auch nach zwölfMonaten einen dauerhaft gesenkten Augeninnendruck von unter 18 mmHgohne Medikamente.(4)Die effektive iStent inject®-Technologie zeigt: Der technischeFortschritt und damit einhergehende Innovationen könnenGlaukompatienten neue, effiziente Behandlungsmöglichkeiten bieten.Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.iStent.deEs handelt sich hier um allgemeine Informationen. Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.iStent.de

Es handelt sich hier um allgemeine Informationen. Patienten sollten ihren Augenarzt befragen.