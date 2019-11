Faszination Wirecard: Was diese DAX-Aktie so besonders macht!

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

Die Aktie von Wirecard (WKN: 747206) gehört seit einiger Zeit zu den bewegteren Papieren, die die Welt von Aktien und Börse in den vergangenen Jahren hervorgebracht hat. Spätestens seit dem Aufstieg in den DAX genießt dieser innovative Zahlungsdienstleister noch einmal ein Quäntchen mehr Aufmerksamkeit, wobei auch die kritischen Berichte der „Financial Times“ wohl unterm Strich dafür gesorgt haben, dass viele den Namen dieser Wachstumsaktie inzwischen kennen.

Doch was löst diese häufig positive, bisweilen auch mal negative Faszination von Wirecard eigentlich aus? Eine spannende Frage, die nach einer Foolishen Antwort förmlich schreit.

Bewegte Vergangenheit, schwieriges Geschäftsmodell

Erste, ganz wesentliche Aspekte, die möglicherweise einen Teil dieser Faszination bilden, sind die Vergangenheit des Unternehmens und das Geschäftsmodell. Noch bevor der Megatrend des digitalen Bezahlens und der Internetlösungen auch andere Bereiche erobert hat, war Wirecard zunächst im Glücksspielbereich und in der Erotikindustrie als Dienstleister vertreten. Bereiche, die das Internet recht früh für ihre Geschäftsinteressen erkannt haben und hierbei in den frühen Tagen einen Zahlungsabwickler benötigten.

Das sorgt auch heute teilweise noch für einen gewissen Ruf, der Wirecard anlastet. Möglicherweise vollkommen zu Unrecht, denn inzwischen hat der DAX-Konzern definitiv bewiesen, dass er mit seinen Zahlungsdienstleistungen in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist. Immerhin werden inzwischen sogar Zahlungen für Aldi abgewickelt. Einer Marke, die für viele zum alltäglichen Einkaufserlebnis zählen dürfte. Jedoch handelt es sich bei der Vergangenheit möglicherweise um einen ersten Punkt, der einen Teil dieses Mysteriums erklärt.

Ein weiterer dürfte außerdem das schwierig zu verstehende Geschäftsmodell Wirecards sein. Das Unternehmen bietet schließlich nicht bloß eine Plattform, auf der Zahlungen digital und mit vielen technischen Lösungen abgewickelt werden, sondern ist mit seiner Privatkunden-App boon auch im Alltag vieler Menschen vertreten.

Dazu kommen weitere spannende Projekte wie Smart Mirrors oder biometrische Zahlungsdienstleistungen sowie viele Unternehmen, die zum Kreis Wirecards gehören oder für das Unternehmen als Dienstleister tätig sind. Aspekte, die das Verständnis für die Tätigkeit leider häufig erschweren, was ein Teil der gängigen Kritik und kritischen Berichterstattung ist.

Wachstum und Megatrend

Nichtsdestoweniger bietet Wirecard bedeutend mehr als bloß eine aufregende Vergangenheit und ein schwieriges Geschäftsmodell. Denn für viele ist die Vergangenheit inzwischen abgeschlossen und die Zukunft eher das, womit das Unternehmen glänzen kann.

Wirecard ist schließlich im Zukunftsmarkt des digitalen Bezahlens tätig und hat hier einen führenden Anspruch, vor allem an sich selbst. Dabei wächst das Unternehmen konsequent mit vielen zunehmend prominenten Partnern, die für weitere Transaktionsvolumina und damit einhergehend höhere Umsätze und Ergebnisse sorgen. Ein Marktbereich, wohlgemerkt, der in Zeiten des Internets, des E-Commerce und auch des Einzugs digitaler Bezahloptionen in den stationären Einzelhandel immer noch in den Kinderschuhen stecken könnte.

Die Aussichten für den DAX-Konzern in diesem Megatrendmarkt sind rosig und die weiteren Aussichten entsprechend geprägt von Optimismus. Obwohl Wirecard im ersten Halbjahr des aktuellen Geschäftsjahres auf Umsätze in einer Größenordnung von 1,2 Mrd. Euro gekommen ist, rechnet das Management im Rahmen seiner Vision bis Ende 2025 damit, dass dieser Wert auf Jahresbasis bis auf 12 Mrd. Euro ausgeweitet werden kann. Definitiv ein spannender Anspruch, der für die kommenden Jahre deutliches zweistelliges Wachstum bedeuten dürfte.

Neben diesem schwer verständlichen Geschäftsmodell und all der Kritik, auch was die Vergangenheit anbelangt, überwiegen hier für viele somit die Chancen, was diese Aktie nicht weniger interessant werden lässt. Und den Zwiespalt zwischen Ablehnung und Anerkennung ebenfalls größer werden lässt.

Eine wirklich faszinierende Aktie

Bei der Wirecard-Aktie handelt es sich somit definitiv um eine spannende Aktie, bei der es eine große Diskrepanz in der Wahrnehmung gibt. Während einige noch immer auf die Vergangenheit blicken, sehen viele Investoren vornehmlich eher in die Zukunft und in die Potenziale dieser Aktie.

Das führt einerseits zu großen Unterschieden bei der Bewertung des Unternehmens, andererseits jedoch auch zu hitzigen Diskussionen, was die Aktie des innovativen Zahlungsdienstleisters letztlich ist. Eine Sache können wir jedoch mit Sicherheit festhalten: eine faszinierende Aktie, die wohl auch weiterhin viele Investoren und Analysten in ihrem Bann halten wird.

Vincent besitzt Aktien von Wirecard. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2019