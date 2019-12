"Faszination Weltraum": ZDFinfo mit Reiseführer zum Mond (FOTO)

Mainz (ots) - Reisen in die unendlichen Weiten des Weltalls haben den Menschenschon immer fasziniert. Für Dr. Insa Thiele-Eich ist dieser Traum zum Greifennah: Die Astronautin könnte die erste deutsche Frau sein, die zur ISS fliegt. Inder ZDFinfo-Doku "Faszination Weltraum - Reiseführer zum Mond" nimmt sie dieZuschauer am Sonntag, 22. Dezember 2019, 20.15 Uhr, mit ins Universum und stelltden Mond als potenzielles Reiseziel vor. In der ZDFmediathek steht die Sendungam Sonntag, 22. Dezember 2019, ab 10.00 Uhr zum Abruf bereit.Tatsächlich beschäftigen sich bereits viele Wissenschaftler mit der Frage, wieder Mensch auf dem Mond leben oder dort Urlaub machen könnte. Wann wäre diebeste Reisezeit für einen Besuch auf dem Erdsatelliten? Und was sollte man füreinen solchen Trip einpacken? Der "Reiseführer zum Mond" gibt praktische Tippsfür intergalaktische Reisende und vermittelt eine Menge wissenswerte Fakten.ZDFinfo wiederholt "Faszination Weltraum - Reiseführer zum Mond" am Sonntag, 22.Dezember 2019, um 3.00 Uhr.Ansprechpartnerin: Anja Scherer, Telefon: 06131 - 70-12154; Presse-Desk,Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon 06131 - 70-16100,und über https://presseportal.zdf.de/presse/faszinationweltraumSendungsseite in der ZDFmediathek: https://kurz.zdf.de/ykW/https://zdfinfo.dehttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/105413/4472682OTS: ZDFinfoOriginal-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell