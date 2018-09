"Faszination Universum": Harald Lesch im ZDF über Urknall und Schwerkraft (FOTO)

Mainz (ots) -Für zwei neue Folgen der ZDF-Reihe "Terra X: FaszinationUniversum" meldet sich Harald Lesch am 30. September und 7. Oktober2018 wieder aus dem Großen Refraktor auf dem PotsdamerTelegrafenberg.Sie ist eines der größten Rätsel der Physik: die Schwerkraft. Siehält die Planeten nach einem festen Plan in Bewegung und bestimmtalles Leben auf der Erde. In der Sendung "Die Schwerkraft: Dirigentinder Welt" am Sonntag, 30. September 2018, 19.30 Uhr, zeigt HaraldLesch auf eindrucksvolle Weise, dass der Schwerkraft nichts undniemand entgehen kann. Auf einem Rummelplatz testet er die Gesetzeder Gravitation und reist auf Lanzarote Richtung Mittelpunkt derErde.Eine Woche später, am Sonntag, 7. Oktober 2018, 19.30 Uhr, begibtsich der Moderator in "Der Urknall: Das Rätsel des Anfangs" auf dieSuche nach den Anfängen des Universums. Die antiken Griechen ebnetenbereits den Weg, doch erst die Entdeckung anderer Galaxien im20.Jahrhundert führte zu der Idee, dass es einen Urknall gegebenhaben muss. Harald Lesch beleuchtet den geheimnisvollen Anfang vonallem und stellt sich der großen Frage: Was war vor dem Urknall?https://presseportal.zdf.de/pm/wissenschaft-in-zdf-und-3sat/http://terrax.zdf.dehttp://twitter.com/ZDFpressehttp://facebook.com/ZDFAnsprechpartnerin: Elisa Schultz, Telefon: 089 - 9955-1349Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/faszinationuniversumPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell