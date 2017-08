"Faszination Erdgeschichte": Das Doku-Quiz in ZDFinfo (FOTO)

Mainz (ots) -Wie alt wäre der Mensch, wenn die Erdgeschichte auf einen Tagkomprimiert wäre? Nur eine der Fragen, über die sich zufälligausgewählte Passanten am Freitag, 18. August 2017, um 20.15 Uhr, inder ZDFinfo-Sendung "Faszination Erdgeschichte - Das Doku-Quiz" denKopf zerbrechen. Denn die Erde ist seit rund 4,5 Milliarden JahrenTeil des Universums. Grund genug, die faszinierende Geschichte desBlauen Planeten mittels verrückter Fragen einmal genauer unter dieLupe zu nehmen.Bei "Das Doku-Quiz" beantworten zufällig ausgewählte Passanten ineiner Straßenumfrage kniffelige Wissensfragen rund um das ThemaErdgeschichte. Aus vier Antwort-Varianten müssen sie die richtigeLösung auswählen. Filme zu jeder Frage geben wertvolle Tipps undsorgen im besten Fall für eine Erkenntnis. Zunächst geht es mitleichteren Fragen los, dann werden die Fragen schwieriger."Faszination Erdgeschichte - Das Doku-Quiz" präsentiert Wissen aufunterhaltsame Weise.ZDFinfo wiederholt "Faszination Erdgeschichte - Das Doku-Quiz" amDonnerstag, 24. August 2017, 2.45 Uhr, am Montag, 18. September 2017,21.45 Uhr, sowie am Montag, 25. September 2017, 10.00 Uhr.http://zdfinfo.dehttp://twitter.com/ZDFpressehttp://twitter.com/ZDFinfohttp://facebook.com/ZDFinfoAnsprechpartnerin: Anja Scherer, Telefon: 06131 - 70-12154;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/erdgeschichtePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell