Fastfood-Junkies vs. Technik-Geeks - Analyse enthüllt, worauf Fußball-Fans sonst noch stehen (FOTO)

Hamburg (ots) -- The Trade Desk wertete 4,7 Millionen anonymisierte Cookie-Datenaus und gibt Einsichten in Interessen deutscher Bundesliga-Fans- Dortmund-Anhänger sind häufig interessiert an Star Wars,Schalke-Fans dagegen häufiger als die durchschnittlicheBevölkerung Eltern von Teenagern- Analyseergebnisse zeigen, wie wichtig die Einbeziehung von Datenfür die Werbeplanung istEtwas mehr als zwei Wochen noch bis zum Start derBundesliga-Saison 2018/19 - doch auch bei eingefleischtenFußball-Fans dreht sich nicht immer alles nur um den Sport. DieProgrammatic-Advertising-Plattform The Trade Desk werteteanonymisierte Cookie-Daten der Fans von fünf Bundesligavereinen aus.Daraus resultieren aufschlussreiche Erkenntnisse über derenFreizeitverhalten. Die Ergebnisse der Auswertung zeigen, dass heutekein Unternehmen mehr an datengetriebenem Marketing vorbeikommt.Hätten Sie es geahnt? Dortmund-Fans kristallisieren sich als diePopkultur-Enthusiasten heraus. Sie sind beispielsweise 4-malwahrscheinlicher als die restliche Bevölkerung interessiert an StarWars. Außerdem haben sie ein großes Interesse an Politik (5-malwahrscheinlicher) und zählen zu technikbegeisterten Early Adopters(4-mal wahrscheinlicher).Die Fans des Rivalen Borussia Mönchengladbach hingegen sind mitüberdurchschnittlicher Wahrscheinlichkeit Liebhaber von Fast Food(17-mal wahrscheinlicher), fliegen meistens in der Economy Class(6-mal wahrscheinlicher) und sind mit 3-mal höhererWahrscheinlichkeit als der Durchschnitts-User Fans der Serie Game ofThrones.Die Analyse von The Trade Desk enthüllt außerdem, dass dieAnhänger des 1. FC Köln lieber bei McDonalds (25-malwahrscheinlicher) als bei Burger King (9-mal wahrscheinlicher) essen.Mit einer 14-mal höheren Wahrscheinlichkeit stecken sie derzeitmitten in der Hochzeitsplanung.Weitere interessante Eigenschaften von Fans der fünfunterschiedlichen Vereine ergeben auch die folgenden Zahlen, diejeweils die erhöhten Wahrscheinlichkeiten im Vergleich zumDurchschnittsdeutschen zeigen:Borussia-Dortmund-Fans sind...- 9-mal wahrscheinlicher Besitzer einer Katze- 7-mal wahrscheinlicher interessiert an Videospielen- 5-mal wahrscheinlicher an Politik interessiert- 4-mal häufiger unter den Early Adopters von technischenInnovationen- 2-mal wahrscheinlicher ehemalige Käufer einer KawasakiBorussia-Mönchengladbach-Fans sind...- 17-mal wahrscheinlicher Fast-Food-Liebhaber- 12-mal häufiger interessiert an Parfüms- 10-mal wahrscheinlicher Mitglied in einem Fitnessstudio- 6-mal häufiger Reisende in der Economy Class- 3-mal wahrscheinlicher Fans der Serie Game of Thrones1.-FC-Köln-Fans sind...- 25-mal wahrscheinlicher McDonalds-Anhänger- 12-mal häufiger an Erlebnisparks interessiert- 9-mal wahrscheinlicher Burger-King-Liebhaber- 6-mal häufiger interessiert an Fotografie- 3-mal wahrscheinlicher FashionistasBayer-Leverkusen-Fans sind...- 20-mal wahrscheinlicher McDonalds-Liebhaber- 10-mal häufiger an Fahrzeugen von VW interessiert- 6-mal häufiger interessiert an Kunst und Unterhaltung- schauen 5-mal wahrscheinlicher einen Familienfilm im Kino an- 3-mal mehr interessiert an Boxen, Wrestling und KampfsportartenFC-Schalke-04-Fans sind...- 19-mal wahrscheinlicher ein Fast-Food-Typ- 9-mal häufiger männlich und zwischen 18 und 34 Jahre alt- 7-mal mehr interessiert an Olympischen Sommersportarten- haben 5-mal wahrscheinlicher einen Handyvertrag bei O2- 2-mal wahrscheinlicher Elternteil von TeenagernDie Auswertung der beispielhaft ausgewählten fünfBundesligavereine zeigt, wie werbetreibende Firmen ihre Zielgruppendurch sorgfältige Cookie-Analyse besser verstehen und erreichenkönnen.Björn Boevers, Director of Trading DACH und Spanien bei The TradeDesk, kommentiert die Ergebnisse: "Daten sind für eine erfolgreicheWerbekampagne absolut entscheidend. Wie sonst könnten Unternehmenihrem Anspruch nach hochwertiger Werbung nachkommen? HochwertigeWerbung muss dem Verbraucher einen Mehrwert bieten. Ohne Datenanalyseschießen Marken ihre Anzeigen einfach ins Blaue und nehmen denAusschluss von Nutzern in Kauf, die an ihren Produkten interessiertsein könnten. Firmen, die sorgfältiges Targeting nicht ernst genugnehmen, riskieren die Verschwendung von Werbebudget."Zur Methodik der DatenerhebungThe Trade Desk erstellte auf der Basis von 4,7 MillionenCookie-Daten einen benutzerdefinierten Pool von Usern, die häufig aufWebsites mit dem Bezug zu diesen fünf Fußballvereinen surften:Borussia Dortmund, FC Schalke 04, Borussia Mönchengladbach, 1. FCKöln und Bayer Leverkusen. Zusätzliche First-Party-Daten wieStandort, Endgerät und zuvor besuchte Webseiten sowie Informationenvon Third-Party-Anbietern wie Geschlecht, Alter, Urlaubspräferenzenund Einkommensklassen wurden mit in die Auswertung einbezogen. Auf Basis dieser Daten berechnete The Trade Desk die Relevanzwerte, die zeigen, wie oft einzelne Merkmale im Vergleich zur allgemeinen Bevölkerung im Cookie-Pool erscheinen.

Über The Trade Desk
Das Technologie-Unternehmen The Trade Desk betreibt eine Plattform zum Einkauf digitaler Werbung. Über die cloud-basierte Self-Service-Lösung können Mediaeinkäufer datengesteuerte Werbekampagnen auf Display-, Video-, Audio-, Native- und Social-Media-Inhalte über die unterschiedlichsten Endgeräte, wie Desktop, Mobile und Connected-TV-Geräte, aussteuern und optimieren. Integrationen mit wichtigen Daten-, Mediainventar- und Publisher-Partnern gewährleisten eine maximale Reichweite für unabhängige, datengetriebene Einkaufsentscheidungen. Enterprise API's ermöglichen den Kunden individuelle Entwicklungen die auf der Cloud-Plattform aufbauen.
The Trade Desk hat seinen Hauptsitz in Ventura, Kalifornien und unterhält Niederlassungen in den USA, Europa und Asien. 