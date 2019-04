Fastenzeit-Nothilfeaktion im Flüchtlingscamp Pul-E-Sheena, Afghanistan (FOTO)

Osnabrück (ots) -Die Menschen im Flüchtlingscamp Pul-E-Sheena sind auch im Frühjahrin großer Not. Vor allem fehlen ihnen Lebensmittel. DieErnährungslage ist sehr schlecht.Laut dem Global Report on Food Crises 2019 leiden ca. 10,6Millionen Menschen derzeit in Afghanistan unter akutem Hunger vorallem Frauen, Kinder sowie alte und kranke Menschen. Durch den Wintersind die Menschen geschwächt und brauchen dringend Unterstützung.Ab sofort sammelt der Afghanische Frauenverein in Kooperation mitder Hilfsorganisation Visions for Children Spendengelder für einweiteres Nothilfeprojekt im Flüchtlingscamp Pul-E-Sheena.Verschiedene Lebensmittel wie Reis, Speiseöl, Mehl, Zucker, Tee,Bohnen und einen Wassereimer sollen noch vor dem Beginn derFastenzeit an 520 bedürftige Familien verteilt werden.Bitte spenden Sie jetzt und helfen Sie einer Familie ihr Überlebenzu sichern.Pressekontakt:Afghanischer Frauenverein e.V. (AFV)Nadia NashirKatharinenstraße 3249078 OsnabrückTel.: 05 41-4 08 99 96info@afghanischer-frauenverein.deOriginal-Content von: Afghanischer Frauenverein e. V., übermittelt durch news aktuell