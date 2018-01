Mit Fasten schlank und voller Energie ins Frühjahr starten / Studien zeigen Erfolg von Intervall-Fasten / Tipps vom Experten (FOTO)

Ismaning (ots) -Nach den Winterwochen mit oft ungesunder Ernährung und wenigBewegung steht vielen Menschen der Sinn nach einer Fastenkur. Siehilft, voller Energie ins Frühjahr zu starten. Andrea Chiappa,Ausbildungsleiter der Deutschen Fastenakademie, erläutert, warumFasten so gut tut und was es dazu Neues gibt."70 Prozent aller Bundesbürger nehmen zu viele Kalorien zu sich",betont der Experte. Die Folge sei das sogenannte metabolischeSyndrom, ein Zusammenspiel von Übergewicht, Bluthochdruck,Insulinresistenz und überhöhten Cholesterinwerten, welches das Risikofür Herz-Kreislauferkrankungen steigert. "Fasten hat eine unglaublichintensive heilsame Wirkung auf den Stoffwechsel", betont er. "Sobaldman weniger als 600 Kilokalorien - Frauen weniger als 500Kilokalorien - pro Tag zu sich nimmt, sinken die Blutwerte für Zuckerund Cholesterin. Dafür steigt der Anteil freier Fettsäuren alsdeutliches Zeichen dafür, dass der Körper Fett verbrennt."Die herkömmlichen Fastenkuren finden kontinuierlich statt, dasheißt, man verzichtet zehn bis 14 Tage lang auf Nahrung undGenussmittel. Viele Fasteneinrichtungen arbeiten dabei mit derBuchinger-Methode. Dafür ist jedoch ein stationärer Aufenthalt nötig,denn sie umfasst viele Regeln. Zu einem genau festgelegten Diätplankommen etwa tägliche Einläufe und Leberwickel. Eine fachkundigeBetreuung ist laut Chiappa auch deswegen notwendig, weil dieseMethode die Psyche belasten kann. "Hier wird der Darm vorübergehendstillgelegt - und Darm und Psyche hängen eng zusammen", erklärt er.Dagegen lege die zweite klassische Methode, die F.X. Mayr-Kur,den Schwerpunkt eher auf die Darmsanierung. Sie basiert auf einerDiät aus Milch und trockenen Brötchen sowie täglichem Abführen.Stationär beinhaltet sie ebenfalls verschiedene Bausteine wieSchwitzkuren, Bauchmassagen und Physiotherapie. Doch es ist lautChiappa auch möglich, in Absprache mit einem Arzt oder Fastenexpertenlediglich das Ernährungskonzept zu Hause anzuwenden.Viele heilsame EffekteBesonders alltagstauglich ist das sogenannte intermittierende oderIntervall-Fasten, das in der Fastenforschung derzeit im Fokus steht.Es bietet sich auch im Anschluss an strenge Fastenkuren an, um dieerreichte Gewichtsreduktion zu halten. "Es ist eigentlich nichtsNeues", urteilt Chiappa. "Das bekannte Dinnercancelling oderMorgenfasten sind Formen von Intervall-Fasten. Jetzt haben Studienbestätigt, wie effektiv dieser zeitweilige Verzicht auf Nahrung ist."Auch hier gibt es verschiedene Formen: So isst man beim 16:8-Fastenlediglich an acht Stunden des Tages etwas. Bei einer anderen Variantefastet man jede Woche zwei Tage lang."Wendet man Intervall-Fasten regelmäßig an, zeigen sich vieleEffekte: Der Körper schaltet auf den Fastenstoffwechsel um undverbrennt mehr Kalorien, überschüssige Fettmasse vor allem im Leber-und Bauchraum nimmt ab." Alleine das verbessere schon dieStoffwechsellage. "Zusätzlich werden die Mitochondrien, dieKraftwerke in den Zellen, aktiviert, außerdem nimmt ihre Zahl zu."Damit steige die Kapazität des Körpers, Fett zu verbrennen. "Fastenwirkt wie ein Marathonlauf auf das Fettverbrennungssystem", fasst derExperte zusammen. Er rät, den Körper vier Wochen lang an dasIntervall-Fasten zu gewöhnen und es dann möglichst beizubehalten."Die Mahlzeiten, die man zwischen den Esspausen zu sich nimmt,sollten unbedingt ausgewogen sein. Sonst besteht die Gefahr vonNährstoffdefiziten." Außerdem sei es wichtig, gut zu kauen undtäglich zwei bis drei Liter zu trinken, möglichst viel davon amVormittag.Begleitend zum Fasten ist es ratsam, ein gut verträglichesBasenpräparat wie Basica aus der Apotheke einzunehmen. Grund: Diebeim Fettabbau freigesetzten Ketosäuren fördern eine Übersäuerung undkönnen Beschwerden wie Müdigkeit und mangelnde Leistungsfähigkeithervorrufen. Außerdem können sie den Fettabbau verlangsamen. Diesbezeichnet man dann als Fastenkrise. Basische Mineralstoffeneutralisieren die überschüssige Säure und unterstützen denStoffwechsel beim Fasten. So ist man während des Fastens nicht somüde und abgeschlagen. Umfangreiche Informationen unter:www.basica.deStudie bestätigt: Säureabbau fördert das AbnehmenIn einer Placebo-kontrollierten Doppelblind-Studie absolvierten 68leicht übergewichtige Probanden dreimal pro Woche ein Laufprogramm.Eine Gruppe fastete dazu an ein bis zwei Tagen pro Woche(intermittierendes Fasten). Außerdem erhielten die Teilnehmer Basicaoder ein Placebo (Scheinpräparat). Ergebnis: Alle Probandenreduzierten ihr Gewicht. Den größten Erfolg erzielten die Teilnehmer,die zusätzlich zum Bewegungsprogramm fasteten und mit Basicaentsäuerten. Sie nahmen mit durchschnittlich 8,3 Kilogramm amstärksten ab und waren am leistungsfähigsten.