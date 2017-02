Fasten im Klösterreich! - BILD

Fastenzeit als Vorbereitung auf das OsterfestStraß im Straßertale (ots) - In den Klöstern von Klösterreichbefinden sich echte Gesundheitsspezialisten, viele davon bietenFasten- und Erholungswochen an. Die Begleitung durch Ordensleute oderFastentrainer macht dieses Fasten intensiv erlebbar. Meditationen,spirituelle Impulse, Achtsamkeitsübungen und traditionellesFastenwissen werden Gästen in diesen Fastenwochen angeboten.Die Fastenzeit kann auch als Vorbereitung auf das Osterfestgenutzt werden, so wird eine vorösterliche Fastenwoche im StiftAltenburg und Stift St. Lambrecht von 2. bis 8. April und im StiftSchlägl von 2. bis 9. April angeboten. Das Kloster Wernberg inKärnten bietet Raum für Stille und Aufatmen: Ein Ort, die persönlicheSpiritualität zu entdecken und zu vertiefen, ein Ort, um dem Sinn deseigenen Lebens nach zu spüren. Mit "Fasten für Gesunde nach Dr.Buchinger / Dr. Lützner" von 5. bis 11. März, 26. März bis 1. Aprilund 9. bis 18. April 2017 lädt das Kloster Wernberg zum Entschlackenund Entspannen ein. Ein "Spirituelles Klosterfasten" wird im KlosterWernberg von 19. bis 25. März, von 1. bis 7. April und von 13. bis19. Mai 2017 angeboten. Klosterfasten wird im Stift Geras imWaldviertel das ganze Jahr über angeboten. Die Termine in derFastenzeit sind von 3. bis 12. März, von 17. bis 26. März und von 7.bis 16. April 2017. Zum Fasten im Frühling mit Wandern und Yoga lädtdas Bildungshaus Stift Zwettl von 24. bis 30. April 2017 ein.Jeder findet seine heilsame Art des Fastens bei denMarienschwestern vom Karmel im bekannten oberösterreichischen KurhausBad Mühllacken bei Linz. Der Spezialist für Fasten, bewussteErnährung, Entgiften & Entschlacken bietet neben geführtenFastenwochen mit Themenschwerpunkten auch Detox undEntschlackungstage an. Fasten in Bad Mühllacken ist Nahrung für dieSeele.Kartage und Ostern mit den Mönchen und Nonnen feiernDie Karwoche und das Osterfest in den Klöstern und Stiften des"Klösterreich" miterleben und mitfeiern - oder in der Fastenzeit alsVorbereitung auf das Osterfest bei Fastenkursen teilnehmen. Im StiftZwettl und im Stift St. Lambrecht wird von Gründonnerstag, 13. April,bis Ostersonntag, 16. April 2017, das Osterfest gefeiert.Zur "Mitfeier der Kar- und Ostertage" wird in das Stift Schläglvon 14. bis 17. April 2017 eingeladen, die Unterbringung erfolgt inden Bildungshäusern.Nähere Informationen zu "Fasten und Ostern" online unter:[http://www.kloesterreich.at/angebote/fasten-ostern/](http://www.kloesterreich.at/angebote/fasten-ostern/). Die neueBroschüre "KULTUR-BEGEGNUNG-GLAUBE" sowie Gutscheine sind erhältlichbei Klösterreich unter [www.kloesterreich.at](http://www.kloesterreich.at)Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM /Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.atRückfragehinweis:KlösterreichITA Hermann Paschinger+43 2735 5535-0info@kloesterreich.atwww.kloesterreich.athttp://www.facebook.com/kloesterreichDigitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/6395/aom*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHERINHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***Original-Content von: Kl?sterreich, übermittelt durch news aktuell