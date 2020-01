Fast sieben Millionen Zuschauer beim Finale der Vierschanzentournee Erfolgreiche Bilanz der Live-Übertragungen im Ersten

München (ots) - Das große Finale der Vierschanzentournee fand gesterntraditionell am Dreikönigstag in Bischofshofen statt. Das auf derPaul-Außerleitner-Schanze ausgetragene Springen verfolgten live ab 17:15 Uhr imSchnitt 6,74 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Die von Matthias Opdenhövelund dem ARD-Skisprung-Experten Dieter Thoma moderierte Sendung kam dabei aufeinen Marktanteil von durchschnittlich 28,8 Prozent. Der erste Durchgang desSpringens konnte sogar einen Marktanteil von 30,4 % erzielen, während dieZuschauerzahl im zweiten Durchgang auf 7,08 Millionen kletterte. Damit war dasAbschlussspringen der Vierschanzentournee noch einmal deutlich erfolgreicher alsvor zwei Jahren: 2018 erreichte die Übertragung aus Bischofshofen im Ersten eineZuschauerzahl von 5,29 Millionen bei einem Marktanteil von 25,1 %.Schon das Auftaktspringen in Oberstdorf, das am 29. Dezember live im Erstengezeigt wurde, glänzte mit sehr guten Zuschauerzahlen: 6,11 Millionen schaltetenein. Der Marktanteil lag bei 24,1 %. Im Schnitt wurden die Übertragungen von denSpringen der Vierschanzentournee im Ersten von 6,42 Millionen Zuschauerngesehen, der durchschnittliche Marktanteil lag bei 26,3 %.Pressekontakt:Swantje Lemenkühler, ARD-Koordination SportTel.: 089/5900-23789, E-Mail: swantje.lemenkuehler@DasErste.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6694/4485638OTS: ARD Das ErsteOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell