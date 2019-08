Fast jeder fünfte Transporter der Post fährt elektrisch

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Post":

KÖLN (dpa-AFX) - Bei der Elektrifizierung ihrer Transporterflotte kommt die Deutsche Post schrittweise voran.



Sie schickt nun den 10 000. Elektro-Lieferwagen des Modells Streetscooter auf die Straße, wie der Konzern am Freitag in Köln mitteilte. Damit ist nun etwa jeder fünfte Post-Transporter in Deutschland ein Stromer. Insgesamt hat der Bonner Konzern 50 500 Zustellfahrzeuge im Einsatz. Die Post kauft die Streetscooter von einer eigenen Tochterfirma. Man sei "klarer Marktführer in der grünen Logistik", sagte Post-Vorstand Tobias Meyer./wdw/DP/jha