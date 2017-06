Fast jeder dritte Mobilfunkvertrag ist älter als drei Jahre und damit oft zu teuer

Berlin (ots) - Eine aktuelle Studie des gemeinnützigenVerbraucherportals Finanztip zeigt, dass 29 Prozent der Deutscheneinen Mobilfunkvertrag haben, der älter als drei Jahre ist. DieseVerbraucher zahlen mit hoher Wahrscheinlichkeit zu viel. Denn werheute einen Vertrag abschließt, bekommt in der Regel gleiche odersogar bessere Leistungen zu weitaus günstigeren Konditionen als beivergleichbaren älteren Verträgen.Laut Bundesnetzagentur gibt es in Deutschland mehr als 131Millionen Mobilfunkverträge. Doch nicht alle Nutzer telefonieren odersurfen zum besten Preis. Denn fast jeder dritte Vertrag ist älter alsdrei Jahre und damit wahrscheinlich zu teuer. Das zeigen einige vonFinanztip untersuchte Musterprofile. Beispiel preisbewussterVielnutzer: Heute gibt es eine Allnet-Flat im O2-Netz mitordentlichem Datenvolumen schon für weniger als 10 Euro. "EinMusterkunde, der vor drei Jahren einen ähnlichen Vertragabgeschlossen hat, zahlt mehr als doppelt so viel", erklärt DanielPöhler, Mobilfunk-Experte bei Finanztip. Vergleichbare Effekte habendie Experten von Finanztip auch für anspruchsvolle Vielnutzer(Allnet-Flat im D-Netz mit LTE) festgestellt.Sparpotenzial bereits bei Verträgen, die älter als zwei Jahre sindGerade ältere Kunden bleiben länger im selben Vertrag: Von denÜber-60-Jährigen hat deutlich mehr als die Hälfte (59 Prozent) ihrenVertrag vor mehr als zwei Jahren abgeschlossen. Bereits bei diesenVerträgen vermutet Pöhler ein spürbares Sparpotenzial: "Verträge, dieälter als zwei Jahre sind, sollten sich Verbraucher unbedingt genaueranschauen und Konditionen vergleichen. Es lohnt sich, selbst aktiv zuwerden." Denn die meisten Mobilfunkanbieter machen erst eingünstigeres Angebot, wenn der Kunde kündigt oder zumindest mit derKündigung droht. Wer selbst dann kein besseres Angebot bekommt,sollte zu einem anderen Anbieter wechseln.Weitere Preissenkungen sind unwahrscheinlichJetzt zu wechseln, ist laut Pöhler sinnvoll: "In den vergangenenzehn Jahren sind die Preise im Mobilfunk durch sehr aggressiveAnbieter wie E-Plus oder Drillisch immer weiter gesunken. Doch dieTalsohle ist wohl erreicht. Vermutlich werden die Preise nicht weitersinken. Sie können sogar etwas steigen." Das hat laut Pöhler vorallem zwei Gründe: Die Abschaffung der Roaming-Gebühren bedeute fürdie Anbieter zusätzliche Kosten, die sie auf die Kunden umzulegenversuchen. Außerdem gebe es mehrere Übernahmen, bei denen jeweils derpreisaggressivste Anbieter aufgekauft wurde: E-Plus wurde von O2übernommen und Drillisch von United Internet (1&1).So gehen Verbraucher vorWer regelmäßig mehr als etwa drei Stunden im Monat mit dem Handytelefoniert, für den lohnt sich eine Allnet-Flat. Eine günstigeVariante mit guter Leistung ist aktuell die Allnet-Flat LTE 1500 vonSimply im Netz von O2. Diese ist für knapp 10 Euro im Monaterhältlich. Wer allerdings im hochwertigen D-Netz telefonierenmöchte, muss etwas tiefer in die Tasche greifen. Finanztip empfiehlthier die Callya Allnet-Flat von Vodafone für 22,50 Euro für vierWochen; das entspricht etwa 24 Euro monatlich. Für Gelegenheitsnutzersind variable Tarife ohne Grundgebühr oder Prepaid-Karten dasRichtige. Einen guten Überblick im Tarifdschungel bietet derverbraucherfreundliche Vergleichsrechner von Finanztip. Dieserbasiert auf Daten des Dienstleisters Tariffuxx. Finanztip filtert dieTarife nach strengen Kriterien. So werden beispielsweise Tarife, beidenen sich die Grundgebühr nach einer Zeit automatisch erhöht, fürdie Verbraucher klar gekennzeichnet.Weitere Informationenhttp://www.finanztip.de/handytarife/http://www.finanztip.de/handytarife/allnet-flat/http://www.finanztip.de/handy-tarifrechner/Über FinanztipFinanztip ist mit durchschnittlich mehr als 3 Millionen Besuchenim Monat Deutschlands größter gemeinnütziger Finanzratgeber. Wirwollen Verbraucher befähigen, ihre täglichen Finanzentscheidungenrichtig zu treffen, Fehler zu vermeiden und Geld zu sparen. Hierfürrecherchieren und analysieren die Finanztip-Experten ausschließlichim Interesse des Verbrauchers und bieten praktischeHandlungsempfehlungen. Kern unseres kostenlosen Angebots ist derwöchentliche Finanztip-Newsletter mit mehr als 250.000 Abonnenten.Darin beleuchten Chefredakteur Hermann-Josef Tenhagen und dasFinanztip-Team alle Themen, die für Verbraucher aktuell wichtig sind:von Geldanlage, Versicherung und Kredit über Energie, Medien undMobilität bis hin zu Reise, Recht und Steuern. Darüber hinaus könnensich Verbraucher in der großen Finanztip-Community mit den Expertenund anderen Verbrauchern austauschen.Täglich neue Tipps aufFacebook(https://www.facebook.com/Finanztip),Twitter(https://twitter.com/Finanztip) und Xing(https://www.xing.com/news/pages/finanztip-496) und im Finanztip-Feed(http://www.finanztip.de/feed).Pressekontakt:Marcus DrostFinanztip Verbraucherinformation gemeinnützige GmbHHasenheide 5410967 BerlinTelefon: 030 / 220 56 09 - 80http://www.finanztip.de/presse/Original-Content von: Finanztip Verbraucherinformation gemeinn?tzige GmbH, übermittelt durch news aktuell