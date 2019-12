Fast jeder Fünfte muss an Sonn- und Feiertagen arbeiten

Osnabrück (ots) - Fast jeder Fünfte muss an Sonn- und Feiertagen arbeitenZahlen des Statistischen Bundesamtes - Linkspartei fordert Begrenzung derLadenöffnungszeitenOsnabrück. 7,1 Millionen Beschäftigte haben im vergangenen Jahr an Sonn- undFeiertagen gearbeitet. Das waren 18,8 Prozent aller Angestellten und damit fastjeder Fünfte. Der Großteil der Betroffenen, 4,7 Millionen Menschen, arbeitetesogar ständig oder regelmäßig sonn- beziehungsweise feiertags. Das geht aus derAntwort des Statistischen Bundesamtes auf eine Anfrage derBundestagsabgeordneten Sabine Zimmermann (Linke) hervor, die der "NeuenOsnabrücker Zeitung" vorliegt. Die Statistik reicht zurück bis ins Jahr 1995.Damals lag der Anteil der Sonn- und Feiertags-Beschäftigten etwas geringer bei18,2 Prozent. 2011 waren sogar 26 Prozent und damit mehr als jeder Viertebetroffen. Seitdem ist die Quote wieder leicht zurückgegangen."Im Grundgesetz ist eindeutig festgelegt, dass Sonn- und Feiertage als Tage derArbeitsruhe zu schützen sind", sagte Zimmermann der NOZ und forderte: "DieBundesregierung muss ihre Möglichkeiten nutzen, die zahlreichenAusnahmeregelungen nach dem Arbeitszeitgesetz einzuschränken." Natürlich müsseetwa in Krankenhäusern, Gaststätten und Kultureinrichtungen sonn- und feiertagsgearbeitet werden, so Zimmermann weiter. "Eingeschränkt werden können aber zumBeispiel die Sonntags-Öffnungszeiten im Einzelhandel, die enorm liberalisiertworden sind. Die Öffnungszeiten müssen wieder auf ein vernünftiges Maßzurückgeführt werden", verlangte die Linken-Abgeordnete.Sie betonte überdies, dass längst nicht alle Betroffenen materiell für ihreSonn- und Feiertagsarbeit entschädigt würden. Zwar sähen viele TarifverträgeZuschläge vor. "Tarifverträge gelten aber für immer weniger Beschäftigte. DieBundesregierung muss daher Maßnahmen zur Stärkung von Tarifverträgen ergreifenund vor allem die Allgemeinverbindlichkeit von Tarifverträgen erleichtern",sagte die Abgeordnete weiter.Sie forderte aber auch mehr "gesellschaftliche Anerkennung" für diejenigen, diean Sonn- und Feiertagen wichtige Arbeit leisteten und die Tage nicht mit ihrenFamilien oder ihren Freunden in Ruhe genießen könnten.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/58964/4473355OTS: Neue Osnabrücker ZeitungOriginal-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell