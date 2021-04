Fast jeder Fünfte mit Niedriglohn

BERLIN (dpa-AFX) - Fast jeder fünfte Beschäftigte mit Vollzeitjob in Deutschland arbeitet zu Niedriglöhnen.



Es waren zuletzt 18,8 Prozent. Besonders hoch ist der Niedriglohnanteil mit 92 Prozent bei der Friseurinnen und Friseuren, wie eine Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linken zum Tag der Arbeit am Samstag zeigt, die der Deutschen Presse-Agentur in Berlin vorliegt. Das betraf zuletzt fast 50 000 Menschen. Im Friseurgewerbe lag das mittlere Einkommen zuletzt bei 1680 Euro brutto im Monat./bw/DP/zb