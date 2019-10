Fast jede dritte Bank hat die Preise für Girokonten erhöht

Schondorf (ots) - Gut 400 von rund 1.300 Banken und Sparkassenhaben die Preise für private Girokonten in diesem Jahr erhöht. Daswaren 128 von knapp 400 Sparkassen und 264 von gut 900 Volks- undRaiffeisenbanken. Der Rest entfällt auf Sparda-, PSD-, Direktbankensowie private Banken mit Filialen vor Ort. Dies ergibt eine aktuelleAuswertung des Verbraucherportals biallo.de.Im Schnitt hoben die Geldhäuser die Monatspreise für Online-,Basis- und klassische Filialkonten um rund 30 Prozent an. Wenigerstark, um rund 20 Prozent, stiegen die Monatspreise derPremiumkonten. Darunter versteht man Privatkonten zum monatlichenPauschalpreis zwischen zehn und 30 Euro, mit dem alleBankdienstleistungen rund um das Girokonto plus Giro- und Kreditkarteabgedeckt sind.Über die monatliche Pauschale hinaus, erhöhten jedoch viele Bankendie Preise für Girocards und Kreditkarten oder führten Gebühren ganzneu ein, die im vorigen Jahr noch kostenlos waren. Dies betrifft zumBeispiel die Bargeldein- und auszahlungen."Wir rechnen mit weiteren kräftigen Preisanpassungen in dennächsten Wochen und Monaten", sagt Horst Biallo, Gründer und Inhaberdes Verbraucherportals biallo.de. "Damit versuchen die Geldhäuserzurückgehende Erträge aufgrund der niedrigen Zinsen auszugleichen."Dennoch gibt es weiterhin bundesweit 40 kostenlose Girokonten, beidenen Girocard und Überweisungen nichts kosten und auch keinemonatliche Grundgebühr in Rechnung gestellt wird, ohne dafür eineBedingung zu stellen. Zudem verzichten 79 Banken und Sparkassen aufdie monatliche Kontoführungsgebühr, wenn ein monatlicher Geldeingangvon 800 Euro und mehr eingeht. Oder sie lassen sich wenigstens dieGirocard mit einem Jahresbetrag von maximal zwölf Euro bezahlen.Die gesamte Liste aller kostenlosen Girokonten ist unter folgendemLink abrufbar:https://www.biallo.de/girokonto/ratgeber/kostenloses-girokonto/Über uns:Die Biallo & Team GmbH zählt mit ihren Portalen biallo.de undbiallo.at zu den führenden Anbietern für unabhängige Finanz- undVerbraucherinformation. Wir bieten aktuelle journalistischeInformationen zu den Themen Geldanlage, Baufinanzierung, Kredite,Konten & Karten, Versicherungen, Rente & Vorsorge, Telefon &Internet, Energie, Recht & Steuern und Soziales. Unsere Beiträgeerscheinen in zahlreichen regionalen und überregionalenTageszeitungen. Nutzer profitieren zusätzlich von rund 70 selbstentwickelten, unabhängigen, kostenlosen Rechentools undFinanzvergleichen, welche die Entscheidung bei vielen Geldfragenerleichtern. Die zugrunde liegenden Daten werden täglichaktualisiert.Der Biallo-Index liefert einen schnellen umfassenden Überblicküber den Finanzmarkt: Wir bieten zahlreiche Indizes zu Baugeld,Tagesgeld, Festgeld, Sparbriefen und Ratenkrediten. In dieBiallo-Indizes fließen aktuell rund 5.500 Datensätze ein, die denGeldmarkt für Verbraucher weitestmöglich abbilden. Was dieErlösquellen angeht, sind wir transparent. Wie wir uns finanzieren,haben wir unter www.biallo.de in der Rubrik "Über uns" offengelegt.Pressekontakt:Biallo & Team GmbHAnita PabianBahnhofstr. 2586938 Schondorf am AmmerseeTel.: 08192/93379-0Original-Content von: Biallo & Team GmbH, übermittelt durch news aktuell