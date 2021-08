Fast eine Milliarde Euro Corona-Hilfen zurückgezahlt

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Tausende Firmen in ganz Deutschland zahlen freiwillig ihre Corona-Soforthilfen zurück. Das berichtet die "Bild am Sonntag" unter Berufung auf das Bundeswirtschaftsministerium. Demnach sind bisher 911 Millionen Euro eingegangen.

Allein in Bayern gaben rund 25.000 Unternehmen insgesamt 190 Millionen Euro zurück, berichtet das Blatt. In Schleswig-Holstein sind es 2.230 Rückzahler (15,3 Millionen Euro), in Mecklenburg-Vorpommern 5.000 Firmen (46,3 Millionen), schreibt die "Bild am Sonntag" weiter.

