Fast dreimal so viele Integrierte Gesamtschulen wie vor zehn Jahren

Wiesbaden (ots) - Die Anzahl der Integrierten Gesamtschulen hatsich seit dem Schuljahr 2006/2007 auf rund 2 100 Schulen im Schuljahr2016/2017 nahezu verdreifacht. Wie das Statistische Bundesamt(Destatis) anhand von Daten aus der Broschüre "Schulen auf einenBlick 2018" weiter mitteilt, waren dagegen vor allem Hauptschulen vonSchließungen betroffen: Von 2006/2007 bis 2016/2017 ging ihre Zahl um45 % auf 2 600 zurück. Bei den Realschulen belief sich der Rückgangauf 30 %, bei den Förderschulen auf 14 %. Insgesamt gab es imSchuljahr 2016/2017 in Deutschland 33 500 allgemeinbildende Schulen.Dies waren 8 % oder 2 800 Schulen weniger als vor zehn Jahren.Von den knapp 8,4 Millionen Schülerinnen und Schülern, die imSchuljahr 2016/2017 an allgemeinbildenden Schulen unterrichtetwurden, gingen 34 % auf eine Schule des Primarbereichs. Knapp dieHälfte (49 %) aller Schülerinnen und Schüler besuchte denSekundarbereich I und 12 % den Sekundarbereich II. Im Vergleich zumSchuljahr 2006/2007 gingen die Schülerzahlen insgesamt um 11 %zurück. Insbesondere aus demografischen Gründen war die Anzahl derSchülerinnen und Schüler im Primarbereich (- 10 %) und in derSekundarstufe I (- 14 %) niedriger als vor zehn Jahren. Immer mehrjunge Menschen streben den Erwerb der Hochschulreife an: Im Schuljahr2016/2017 besuchten 13 % mehr Schülerinnen und Schüler einenallgemeinbildenden Bildungsgang im Sekundarbereich II als noch zehnJahre zuvor.