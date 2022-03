Fast: Die Vonovia-Aktie erreicht bald 4 % Dividendenrendite

Weitere Suchergebnisse zu "Vonovia":

Die Vonovia-Aktie (WKN: A1ML7J) ist eigentlich für mich eher ein moderater Ausschütter bei einer insgesamt, hm, na ja, moderaten Bewertung. Historisch gesehen gab es immer um die 3 % Dividendenrendite. Mal mehr, mal weniger. Je nachdem, welche Börsenlage wir aktuell haben.

Derzeit kratzt die Vonovia-Aktie an der Marke von 4 % Dividendenrendite. Bei einer Dividende von zuletzt 1,69 Euro, ausgezahlt im Jahre 2021, und einem Aktienkurs von zwischenzeitlich 42,51 Euro lag der Wert bei 3,97 %. Sollte diese Marke fallen, so bin ich überzeugt: Diese Aktie ist ein klarer Kauf. Übrigens: Bei ca. 42,20 Euro dürfte es so weit sein. Vielleicht eine Zielmarke, bei der man einen Ausbau der Position erwägen sollte. Oder zunächst das Bein in die Tür stellen.

Vonovia-Aktie: Eine starke Dividende!

Die Dividende der Vonovia-Aktie ist im DAX so etwas wie ein Insider-Tipp für mich. Zwar existiert der Wohnimmobilienkonzern in seiner heutigen Form noch nicht so lange. Seit dem Jahre 2013 kletterte die Ausschüttungssumme je Aktie jedoch von 0,70 Euro bis auf das jetzige Niveau. Falls du nicht selbst nachrechnen möchtest: Das heißt, dass die Dividende inzwischen um 141 % gestiegen ist, was für acht Jahre eine bemerkenswerte Entwicklung darstellt.

Aber es gibt noch eine Überraschung: Die Dividende der Vonovia-Aktie im Jahr 2022 kennen wir schließlich noch nicht. Zuletzt lag das Dividendenwachstum bei ca. 7,6 % im Jahresvergleich. Wenn es erneut so einen Wert geben sollte, so hieße das, dass der Sprung über die Marke von 4 % bei der Dividendenrendite jetzt möglich sein sollte.

Allerdings ist das nicht alles: Bei einem zuletzt ausgewiesenen Wachstum bei den Funds from Operations je Aktie von über 10 % in den ersten neun Monaten des Jahres 2021 spricht eine Menge für weiteres Dividendenwachstum. Mit einem Ausschüttungsverhältnis von rein rechnerisch ca. 64 % gemessen an den voraussichtlichen Funds from Operations je Aktie im Jahr 2021 ist eine nachhaltige Basis weiterhin gegeben. Oder die Möglichkeit für Wachstum. Auch das Potenzial spricht daher für mich für eine Top-Dividendenaktie im DAX.

Kurs-FFO-Verhältnis: 16!

Bei einem Aktienkurs von 42,51 Euro läge das Kurs-FFO-Verhältnis aller Voraussicht nach um die Marke von 16. Das ist zwar kein echtes Value-Schnäppchen. Aber für den defensiven Fokus als Wohnimmobilienkonzern und für das weitere Wachstumspotenzial ist das solide. Der Abverkauf hat daher für mich eine spannende Chance mit Dividende geschaffen. Mit über 4 % Dividendenrendite verdient die Vonovia-Aktie definitiv einen näheren Blick.

Der Artikel Fast: Die Vonovia-Aktie erreicht bald 4 % Dividendenrendite ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Vincent besitzt Aktien von Vonovia. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

