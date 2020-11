Fast Money: Rokus Rückzug naht!

In der CNBC-Sendung “Fast Money” sprach Steve Grasso über Roku Inc. (NASDAQ:ROKU), die am Freitag bei besser als erwarteten Gewinnen deutlich höher gehandelt wurde. Grasso sagte, dass Roku gewohnheitsmäßig auf seinen gleitenden 50-Tage-Durchschnitt zurückgreift und dass sein gleitender 50-Tage-Durchschnitt derzeit rund 20% unter dem liegt, zu dem die Aktie gehandelt wird. Mit einem steigenden gleitenden 50-Tage-Durchschnitt ist Roku “für einen Rückschlag ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung