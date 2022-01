Fast-Food-Kette McDonalds mit deutlich mehr Umsatz

Weitere Suchergebnisse zu "McDonald's":

CHICAGO (dpa-AFX) - Die Fast-Food-Kette McDonald's erholt sich weiter von der Corona-Pandemie, auch wenn anhaltenden behördliche Restriktionen in einigen Regionen weiter belasten. Im vierten Quartal stiegen die Umsätze um 13 Prozent auf rund sechs Milliarden US-Dollar (rund 5,3 Mrd Euro), wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Die Auslandsmärkte wuchsen dabei stärker als der US-Markt. Dies lag auch daran, dass international deutlich weniger Restaurants geschlossen waren als im Vorjahr. Unter dem Strich verdiente der Burger-King-Konkurrent mit gut 1,6 Milliarden Dollar knapp ein Fünftel mehr. Dabei profitierte das Unternehmen auch von Erlösen aus dem Verkauf von Aktien an McDonald's Japan sowie steuerlichen Vorteilen./nas/mis