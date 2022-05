Fast Buds bringt die potentesten Autoflowering-Samen 2022 auf den Markt

Finanztrends Video zu Diesel ICE Rolling



Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire) -Fast Buds, (https://2fast4buds.com/de)einer der größten Autoflower-Züchter, hat kürzlich die diesjährige Kollektion für die Saison 2022 bekannt gegeben. Das talentierte Fast Buds-Team hat ihre Köpfe zusammengesteckt, um einige außergewöhnliche Sorten herauszubringen und seinen Teil dazu beizutragen, die hohen Standards für Autoflowering-Cannabis-Genetiken zu etablieren.Von der Durchführung von Resistenztests bis zur Verkostung jeder einzelnen Pflanze setzt das professionelle Zuchtteam strenge Qualitätsmaßstäbe an, um die besten Merkmale zu finden und die herausragendsten Phänotypen auszuwählen. Das Ergebnis ist eine Handvoll Autoflowering- Sorten mit einzigartigen Cannabinoid- und Terpenprofilen.Das Unternehmen arbeitet seit Jahren an diesen Sorten und dank der umfangreichen Tests und Qualitätskontrollen sind die Ergebnisse hervorragend und können jetzt von den Kunden getestet werden.„Was diese Sorten von dem unterscheidet, was bereits auf dem Markt ist, ist die strenge Qualitätskontrolle. Es braucht viel Zeit und Engagement, aber vor allem Leidenschaft und Fachwissen, um die besten Genetiken als Ausgangspunkt zu finden. Wir wollen die besten Samen auf dem Markt anbieten und unsere Tests haben eine große Steigerung der Erträge, der Trichom-Produktion und der allgemeinen genetischen Qualität ergeben. Wir sind also sicher, dass wir auf dem richtigen Weg sind", erklärte Enzo Schillaci, der Unternehmenssprecher.Seit 2010 arbeitet und forscht das Unternehmen ständig, um einzigartige, neue und moderne Autoflowers zu entwickeln. Fast Buds freut sich sehr, seine neueste Produktlinie schnell wachsender und ertragreicher Pflanzen mit Züchtern auf der ganzen Welt zu teilen. Das Unternehmen bemüht sich weiterhin, sicherzustellen, dass die Kunden zufrieden sind, und noch wichtiger, weiterhin Saatgut zu produzieren, das sowohl die Bedürfnisse von Heimzüchtern als auch von kommerziellen Züchtern erfüllt.Zur neu veröffentlichten Produktreihe 2022 von Fast Buds gehören:- Gorilla Zkittlez Auto (https://2fast4buds.com/de/seeds/gorilla-zkittlez-auto)Mit einem THC-Gehalt von bis zu 25 % ist sie ein Hybrid der neuen Schule mit einem schwer zu beschreibenden Terpenprofil, das an klassische Aromen erinnert.- Cherry Cola Auto (https://2fast4buds.com/de/seeds/cherry-cola-auto)Eine extrem aromatische Autoflower mit einem hohen THC-Gehalt von 25 %, die sich durch einen bemerkenswerten Kirsch-Geschmack mit einem erfrischenden Hintergrund auszeichnet.- Strawberry Gorilla Auto (https://2fast4buds.com/de/seeds/strawberry-gorilla-auto)Ein perfekt ausbalancierter Auto-Hybrid mit bis zu 27 % THC, der nach einer unvergleichlichenBeeren- und Diesel-Mischung riecht.- Banana Purple Punch Auto (https://2fast4buds.com/de/seeds/banana-purple-punch-auto)26 % THC-Knospen mit einem fruchtig süßlichen Terpenprofil.- Gorilla Punch Auto (https://2fast4buds.com/de/seeds/gorilla-punch-auto)Die perfekte Alltagssorte für alle, die einen ausgewogenen Effekt erzielen möchten. ReduziertAngstzustände und sorgt für bessere Konzentration.- Amnesia Zkittlez Auto (https://2fast4buds.com/de/seeds/amnesia-zkittlez-auto)Verursacht eine psychedelische Wirkung, die Hand in Hand mit einem süßsauren Fruchtcocktail- Geschmack geht.Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1816266/Fast_Buds_Image.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1816737/Fast_Buds_Logo.jpgPressekontakt:Jerry,Fast Buds,info@2fast4buds.com,+34 936 25 66 76Original-Content von: Fast Buds, übermittelt durch news aktuell