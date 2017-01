Fast 70 Prozent der Deutschen für Direktwahl des Bundespräsidenten - neue politische Initiative der FREIEN WÄHLER in Bayern

München (ots) - "Demokratie stärken - Direktwahl desBundespräsidenten einführen" - so lautet eine politische Initiativeder FREIEN WÄHLER morgen im Plenum des bayerischen Landtags.In einem diesbezüglichen Dringlichkeitsantrag wird dieStaatsregierung aufgefordert, sich auf Bundesebene für eineDirektwahl des Bundespräsidenten einzusetzen. Denn aus Sicht derFREIEN WÄHLER ist die Wahl des Bundespräsidenten über dieBundesversammlung nicht mehr zeitgemäß.Das untermauert eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts"YouGov": Demnach befürworten fast 70 Prozent der deutschen Bürgereine Direktwahl des Bundespräsidenten. Die große Mehrheit der Bürgerfordert damit ein Mitbestimmungsrecht in der Frage, wer Deutschlandan der Staatsspitze repräsentieren soll.Eine Direktwahl des Bundespräsidenten durch das Volk würde dazubeitragen, dass sich die Bürger mit dem Bundespräsidenten überParteigrenzen hinweg besser identifizieren können und diesen alsechten Bürgerpräsidenten wahrnehmen, argumentieren die FREIEN WÄHLER.Außerdem sei eine Direktwahl geeignet, die wachsende Distanz zwischenBürgern und dem Staat zu verringern. Mit einem solchen Elementdirekter Demokratie könne der Politikverdrossenheit effektiv begegnetwerden, so Fraktionschef Hubert Aiwanger in seiner Begründung.Hinweis: Den Dringlichkeitsantrag im vollen Wortlaut lesen Siehier: http://bit.ly/2kccjsNPressekontakt:Der Pressesprecher der FREIE WÄHLER Landtagsfraktionim Bayerischen LandtagDirk Oberjasper, Maximilianeum, 81627 MünchenTel. 089 / 4126 - 2941, dirk.oberjasper@fw-landtag.deOriginal-Content von: Freie W?hler Landtagsfraktion Bayern, übermittelt durch news aktuell