Fast 50 Jahre auf der Bühne: MDR zeigt Peter Maffay unplugged und in einer Dokumentation (FOTO)

Leipzig (ots) -Er ist eine deutsche Musiklegende - Peter Maffay. Seit 47 Jahrensteht er auf deutschen Bühnen und begeistert sein Publikum. AmSamstag, 11. November zeigt das MDR-Fernsehen um 22.00 Uhr dieDokumentation "Peter und der Osten" und im Anschluss, 22.45 Uhr,Peter Maffays neues Livekonzert aus Halle.Mit über 50 Millionen verkauften Tonträgern, 17 Nummer 1-Alben undunzähligen ausverkauften Konzerten ist Peter Maffay einer derpopulärsten Musiker Deutschlands. Seit den Siebzigern begeistert ersein Publikum mit Liedern wie "Über sieben Brücken musst du gehen"und "So bist du". Auch in der DDR hatte der Sänger viele Fans.Die Möglichkeit, Peter Maffay in der DDR live zu erleben, warjedoch mit großer Mühe verbunden - auch für den Sänger. Jahrelangversuchte Maffay von der DDR die Erlaubnis zu bekommen, auftreten zudürfen. 1986 war es dann soweit: Peter Maffay durfte zwei Konzerte inRostock spielen. Doch für viele Fans war es fast unmöglich, an eineKarte zu kommen. Die Menschen, die nicht das Glück hatten, wurdenerfinderisch: Ein Fan tauschte sogar sein Motorrad gegen einen Abendmit Peter Maffay.Die Dokumentation "Peter und der Osten - Maffay in der DDR"erzählt um 22.00 Uhr die besondere Beziehung des Musikers zumöstlichen Teil Deutschlands von den Siebzigern bis heute.Anschließend präsentiert das MDR-Fernsehen um 22.45 Uhr "PeterMaffay live in Halle". Im August 2017 erfüllte sich der Deutschrockereinen seiner musikalischen Träume und lud zum MTV-Unplugged-Konzertnach Halle/Saale in das Steintor-Varieté ein. Neben Philipp Poisel,Johannes Oerding und The Common Linnets sang Maffay auch mit JenniferWest, der Leadsängerin von Jennifer Rostock und der internationalerfolgreichen Sängerin Katie Melua.