Fast 20.000 BesucherInnen bei der MEDIA CONVENTION Berlin und der re:publica / #MCB feiert 5. Geburtstag / Anne Will begeistert bei den Role Models (FOTO)

Berlin /Potsdam (ots) -Die dreitägige MEDIA CONVENTION Berlin (MCB) und die re:publicasind am Freitagabend mit einem Durchlauf von insgesamt 19.500BesucherInnen zu Ende gegangen. In 70 Sessions mit 180 SpeakerInnengriff die bereits zum 5. Mal stattfindende MCB die wichtigstenMedienthemen wie den Einsatz von Algorithmen, Regulierung, Daten- undPersönlichkeitsschutz in den sozialen Medien, die Zukunft von Film,Fernsehen und Journalismus sowie digitale Technologien und neueGeschäftsmodelle auf. Die MEDIA CONVENTION Berlin (MCB) wird vomMedienboard Berlin-Brandenburg (MBB) und der MedienanstaltBerlin-Brandenburg (mabb) veranstaltet und fand in diesem Jahr erneutin Kooperation mit der re:publica in der STATION Berlin statt. DieDirektorin der mabb, Anja Zimmer, und der GeschäftsführerStandortentwicklung der MBB, Helge Jürgens, freuten sich über einanspruchsvolles Programm und hochkarätige SpeakerInnen."Zum Motto der MEDIA CONVENTION Berlin haben wir eine derzentralen Fragen der letzten Jahre gemacht: Orientiert sich dieTechnik noch am Menschen oder orientiert sich der Mensch an derTechnik?", sagt Anja Zimmer. "Für mich hat das viel mit Verantwortungzu tun: Wir sollten soweit wie möglich mitgestalten, Einfluss nehmenund für Transparenz sorgen. Die MCB hat erneut einen wichtigenBeitrag zu Information, Diskussion und Aufklärung geleistet." HelgeJürgens ergänzt: "Zum 5-jährigen Jubiläum ist die MCB mit ihrenThemen ein äquivalenter Bestandteil der re:publica geworden. Dierasanten digitalen Veränderungen gehen uns alle an: es warinspirierend zu sehen, wie auf MCB und re:publica wieder so zahlreichund konstruktiv WissenschaftlerInnen, Medienprofis und UserInnenmiteinander über die aktuellen Entwicklungen diskutiert haben.""In diesem Jahr wurde viel über die Verantwortung gesprochen undwie Produzenten auf Medienplattformen agieren und Technologieeinsetzen können, um positive Effekte zu erzielen und negative zuminimieren", sagt Bertram Gugel, Medienwissenschaftler undMit-Verantwortlicher für das Programm: "Ich rate, genau zuhinterfragen, warum man sozialen Plattformen eigene Inhalte zurVerfügung stellt und welchen Nutzen man davon hat: BenutztPlattformen statt euch benutzen zu lassen!"Zu den Highlights der Konferenz zählte neben demEröffnungs-Fireside-Chat mit Chelsea Manning und den Keynotes vondanah boyd und Martha Lane Fox der Auftritt von Anne Will. DieTV-Moderatorin trat zum dreijährigen Jubiläum der von Isa Sonnenfeldund David Noël gegründeten Event- und Podcastreihe Role Models aufder MCB18 auf. "Es gibt zu wenig Frauen in Führungspositionen. Weilsich hier nicht schnell genug etwas ändert, bin ich Pro Quote", sagteWill. Besonders gut kamen beim Publikum auch die in diesem Jahr neueingeführten Hosts an: Louis Klamroth, Helen Fares, Friederike LinaSchüler, Daniel Budiman, Tarik Tesfu und Duygu Gezen führten durchdas Bühnenprogramm und moderierten verschiedene Sessions.Im Rahmen des Panels Kritik und Reformen überall: Reboot desöffentlich-rechtlichen System brachte die #MCB18 mit PatriciaSchlesinger (rbb), Anne-Marie Dohm (DR Denmark) und LadinaHeimgartner (SRG SRR) die Direktorinnen europäischer Fernsehstationenzusammen: "Der Austausch mit den europäischen Fernsehkolleginnen übernationale Gesetze und Besonderheiten war unheimlich spannend. Solchegrenzübergreifenden Treffen gibt es selten - vielen Dank für dieEinladung!", freute sich Dohm.Über Wie Wissen bei YouTube funktionieren kann: TerraX Lesch&Co.sprachen Harald Lesch, Friederike Haedecke und Mirko Drotschmann mitModerator Louis Klamroth: "Menschen zum Nachdenken bringen, das istmeine Zielgruppe." (Harald Lesch). Im vollbesetzten Media Cubeerörterten Toni Nolde, Mai Thi Nguyen-Kim und Tom Erdmann gemeinsammit Amanda Brennan und Julia Althoff die Frage Education 3.0: SindYouTuber die besseren Lehrer? Eine der Antworten von Amanda Brennanlautete: "Weder können YouTuber Wissen einwandfrei didaktischvermitteln, noch können Lehrer den ganzen Tag entertainen. Wir müssenda gute Verbindungen hinkriegen."In #MeToo als Weckruf: Mehr Frauen hinter die Kamera fordertenNanni Erben (Wiedemann & Berg Film), Steffi Ackermann (Warners Bros.Entertaiment, Anna Winger und Kirsten Niehuus (MBB) aktive Maßnahmen,um die Präsenz von Frauen vor - aber vor allem auch hinter - derKamera zu stärken. Gabriel Valdivia, Frank Govaere (UFA Serial Drama)und Danny Lopez (Blippar) sprachen im Rahmen des PanelsVR-Produktion: New Realities, neue Produktionsmethoden und neueRegeln über die Möglichgkeiten und Best-Practices im immersivenDesign. Über Augmenting Journalism at The New York Times w/ immersiveStorytelling und den Einzug von Alternate Reality (AR) in denNewsroom sprach Graham Roberts (New York Times).Der ehemalige Obama-Berater und Policy Advisor von Facebook,Dipayan Ghosh, erklärte in der Session Failure by Design? How thedigital advertisment industry drives the Info Sphere: "DieWerbeeinnahmen von Facebook stiegen in den letzten Jahren deutlichstärker als die Anzahl der Nutzer. Hintergrund waren sehr komplexeAnpassungen um personalisierte Werbung zu ermöglichen." Im Rahmen desPanels Say it to my Face! How to achieve Transparency for politicalAdvertisement on Facebook diskutierten Liz Carolan (TransparentReferendum Initiative), Thomas Kralinski (Chef der Staatskanzlei &Beauftragter für Medien des Landes Brandenburg), Semjon Rens(Facebook Germany) und Anja Zimmer (mabb) darüber, warum politischeWerbung in sozialen Medien zukünftig transparenter gemacht werdensollte und wie dies möglich ist. Anja Zimmer forderte klare Regelnfür politische Werbung, nicht nur für Rundfunk und Presse, sondernauch für Intermediäre.In dem Panel Smart Regulation. Medienvielfalt und digitaleÖffentlichkeit erhalten ging es um die Frage, nach welchen KriterienInhalte auf Plattformen wie Google bewertet und angezeigt werden undinwieweit Medienbehörden darauf Einfluss nehmen sollten. ThomasFuchs, Nicola Balkenhol, Johannes Dimroth, Katrin Ruther, HubertusGersdorf und Kristian Kunow beschäftigten sich in der Session Dürfendie das? Was macht die Regierung auf Facebook und Co.? schließlichmit der Frage, ob der Rundfunkbegriff in Deutschland generellerneuert werden sollte, da er im digitalen Zeitalter und angesichtsneuer Internetangebote zu kurz greift.www.mediaconventionberlin.comwww.facebook.com/MediaConventionBerlinwww.twitter.com/MCB_Berlin #mcb18www.instagram.com/mediaconventionberlinÜber die MEDIA CONVENTION (MCB)Die MEDIA CONVENTION Berlin ist einer der wegweisendenMedienkongresse in Europa. Sie wird vom MedienboardBerlin-Brandenburg (MBB) und der Medienanstalt Berlin-Brandenburg(mabb) im Auftrag der Länder Berlin und Brandenburg veranstaltet undfindet in diesem Jahr zum fünften Mal in Kooperation mit derre:publica in der STATION Berlin statt. Vom 2. bis 4. Mai 2018 gehtes auf den #MCB18-Bühnen um aktuelle Fragen der Medien- undNetzpolitik, Markttrends und Entwicklungen der digitalenMediengesellschaft. MCB und re:publica erwarten wieder rund 9.000Besucher aus mehr als 70 Ländern.Pressekontakt:Gesa Noormann / Julia NaumannTel.: +49 (0) 171 69 44 868 / +49 (0) 152 5575 4051presse@mediaconventionberlin.deOriginal-Content von: Medienboard Berlin-Brandenburg GmbH, übermittelt durch news aktuell