Fast 1 Million Menschen in der Idlib-Region auf der Flucht / Mehr als 90 Prozent der Syrien-Hilfe fehlen

Bonn (ots) - Im Nordwesten Syriens verschärfen die anhaltenden Kämpfe und derWinter die Lage der Menschen vor Ort, warnt die UNO-Flüchtlingshilfe, nationalerPartner des UN-Flüchtlingshilfswerks (UNHCR). Fast eine Million Menschen sind inder Region Idlib auf der Flucht, doch Hilfskräfte haben nicht immer Zugang zuden Betroffenen. Die Hilfsmaßnahmen in ganz Syrien sind weiterhinunterfinanziert: Bislang sind nur neun Prozent der benötigten Geldereingetroffen. Mitte März nähert sich der neunte Jahrestag vom Beginn desSyrienkrieges. Frieden ist weiterhin nicht in Sicht. Viele Flüchtlingsfamilienleben beispielsweise in notdürftig zusammengebauten Häusern, die wenig Schutzvor Kälte und Feuchtigkeit bieten. Gleichzeitig spitzt sich in der Folge dieSituation an den griechischen Grenzen weiter zu. Der UNHCR ist in der gesamtenRegion vor Ort und koordiniert mit anderen Organisationen humanitäre Hilfe fürdie Menschen."Bald neun Jahre Krieg und ein Teufelskreis aus Gewalt, Flucht und Vertreibungraubt den Menschen die Hoffnung. Hinzu kommt der Winter. Es bleibt daher derAppell, die Menschen in Syrien und den Nachbarländern nicht im Stich zu lassen",fasst Peter Ruhenstroth-Bauer, Geschäftsführer der UNO-Flüchtlingshilfe,zusammen. Der Bedarf an humanitärer Hilfe wird mit den aktuellen Kampfhandlungenim Norden voraussichtlich steigen. Auch die Fluchtbewegungen halten an: DieTürkei beispielsweise beherbergt weiterhin die größte Anzahl von Flüchtlingenweltweit, mit fast 4,1 Millionen Flüchtlinge, darunter 3,7 Millionen Syrer.Die Lage in Griechenland ist zudem angespannt. "Die Ungewissheit für dieMenschen, wie und wo es weitergeht, und der Winter zermürben die Menschen, dieoft eine strapaziöse Flucht hinter sich haben. Die Flüchtlinge und diebetroffenen Länder dürfen wir nicht im Stich lassen, es brauchtgesamteuropäische Solidarität und Unterstützung", fordert Ruhenstroth-Bauerabschließend.Unterstützungsmöglichkeiten unter: www.uno-fluechtlingshilfe.de