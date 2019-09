Fashion trifft auf coole 5G-Technologie: ZTE Axon 10 Pro 5G begeistert auf Vienna Fashion Week 2019

Wien, Österreich (ots/PRNewswire) - ZTE Corporation (0763.HK /000063.SZ), ein international führender Anbieter von Lösungen für dieTelekommunikationsbranche sowie für Unternehmens- und Privatkunden imBereich mobiles Internet, hatte auf der Vienna Fashion Week 2019 mitseinem ZTE Axon 10 Pro 5G einen starken Auftritt. Die elfte Ausgabeder Modewoche mit internationalen Marken und ungefähr 70Designerkollektionen auf dem Laufsteg fand im Museumsquartier in Wienstatt. Anfang Juli war Verkaufsstart der ZTE Axon 10 Pro-Serie inÖsterreich in Kooperation mit drei großen österreichischenNetzbetreibern, führenden Einzelhändlern und Online-Shops. AlleTeilnehmer, darunter Designer, Kreativschaffende, Blogger undModefans, waren beeindruckt, wie leicht sich mit der KI-Triple-Kamerades ZTE Axon 10 Pro 5G die unvergesslichen Momente auf dieserinternationalen Bühne für Mode, Trends und Lifestyle einfangenließen. Besucher und Gäste hatten Gelegenheit, die besonderenLeistungsmerkmale des ZTE Axon 10 Pro 5G zu erleben und sich amZTE-Stand über weitere 5G-Technologien zu informieren. ZTE ist derexklusive Mobiltelefonpartner der MQ Vienna Fashion Week.Harmonie aus Eleganz und Innovation"'Effortless chic & forever girl power' ist die Marken-DNA vonEmma Sweet. Die zurückhaltenden Designelemente sind nicht nurunvergleichlich elegant, sie fügen sich auch besonders harmonisch inden Alltag ein. Dieser unverwechselbare Designansatz findet sich auchim ZTE Axon Pro 5G", sagte die Modedesignerin Emma Sweet. In derersten Reihe fingen Ehrengäste wie die frühere Architektin undInfluencerin Ana Barros die schönsten Momente mit dem ZTE Axon 10 Pro5G ein. "Die KI-Triple-Kamera des ZTE Axon 10 Pro 5G liefertbeeindruckende Ergebnisse. Besonders gefallen hat mir dererstklassige optische Zoom. Mit dem Teleobjektiv konnte ichproblemlos jedes Detail fotografieren und tolle Fotos schießen",lobte Ana Barros. "Besonders überzeugt hat mich auch das Design desZTE Axon 10 Pro 5G. Mit dem Gehäuse aus Spiegelglas und derschimmernden Glasoberfläche sieht es sehr elegant aus. Außerdem liegtes dank dem flexiblen, zum Rand hin gebogenen Edge-Bildschirm und derTropfenform sehr gut in der Hand. Ich freue mich wirklich auf diebevorstehende 5G-Ära und die tollen Erlebnisse, die innovative5G-Produkte wie das ZTE Axon 10 Pro 5G möglich machen." Alle Besucherhatten Gelegenheit, sich selbst ein Bild vom 5G-Flagship-Smartphonezu machen und es zu testen.Das ZTE Axon 10 Pro 5G ist mit einem 6,47 Zoll großenAMOLED-Bildschirm ausgestattet. Diese Technologie ist herkömmlichenDisplays in Bezug auf Kontrast, Schwarzwert und Betrachtungswinkelklar überlegen. Es verfügt über eine tropfenförmige Notch, einenFingerabdrucksensor im Display und eine leistungsstarkeKI-Triple-Kamera. Die drei Kameras ermöglichen drei unterschiedlicheBrennweiten. Neben der 48-MP-Hauptkamera mit einer Blendenöffnung vonf/1,7 und 6-P-Linse besitzt das Smartphone ein125-Grad-Weitwinkelobjektiv mit 20-MP-Sensor und ein8-MP-Teleobjektiv mit einer Blendenöffnung von f/2,4, was effektiveinen dreifachen optischen Zoom bedeutet.Verpflichtung zur Modernisierung der lokalen Netzinfrastruktur auf5GZTE hat sich weltweit und auf dem lokalen Markt als Wegbereiterder 5G-Netztechnik einen Namen gemacht. Im Juni haben sich ZTE undder Netzbetreiber Hutchison Drei Austria zusammengetan, um inÖsterreich das erste funktionstüchtige 5G-Netz aufzubauen undbereitzustellen. An das Netz angeschlossen sind ausgewählteGeschäftskunden in Linz, wo ZTE und Hutchison Drei Austria dasallererste flächendeckende 5G-Netz in einer österreichischen Stadtaufgebaut haben. Im August haben Hutchison Drei Austria und ZTE einesder besten Mobilfunknetze in der DACH-Region errichtet. ZTE undHutchison Drei Austria arbeiten seit 2010 zusammen. Hutchison DreiAustria kann sich auch in Zukunft auf Unterstützung bei derOptimierung seiner 4G-Netzleistung und Modernisierung auf das 5G-Netzverlassen. Das zukunftsweisende 5G-Smartphone ZTE Axon 10 Pro 5Gspielt für ZTE eine wichtige Rolle, um sein starkesEnde-zu-Ende-Leistungsspektrum bei 5G-Systemen am lokalen Markt unterBeweis zu stellen. ZTE leistet einen aktiven Beitrag zum 5G-Ökosystemund kooperiert mit führenden Partnern, um 5G-Endgeräten zumkommerziellen Durchbruch zu verhelfen. Mehr als 20 Netzbetreiber rundum den Globus unterstützen ZTE bereits bei der Kommerzialisierung von5G-Endgeräten.Weitere Informationen erhalten Sie von:Margrete MaTel.: +86-755-26775189, +86-13641437743E-Mail: ma.gaili@zte.com.cnOriginal-Content von: ZTEWelink Technology Co., LTD., übermittelt durch news aktuell