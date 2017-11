Weitere Suchergebnisse zu "Next":

Unterföhring (ots) -Fashion meets Karibik: Zum ersten Mal starten die Dreharbeiten zuraktuellen Staffel "Germany's next Topmodel - by Heidi Klum" in derKaribik. Heidi Klum und ihre Juroren Thomas Hayo und MichaelMichalsky suchen 'Germany's next Topmodel' 2018 im Paradies. HeidiKlum: "Wir überlegen uns jedes Jahr etwas Außergewöhnliches für dieNachwuchsmodels. Letztes Jahr durften sie auf eine #GNTM-Cruise. Indiesem Jahr starten wir direkt auf der anderen Seite der Welt - imsonnigen Paradies, der Karibik. Was kann es Schöneres geben?"Die neue #GNTM-Staffel startet im Frühjahr 2018 auf ProSieben.Bei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentFelicitas Onnen Tel. +49 [89] 9507-1176Felicitas.Onnen@ProSiebenSat1.comBildredaktionStephi Bruchner Tel. +49 [89] 9507-1166Stephanie.Bruchner@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell