Fashion für alle: Heidi Klum für Lidl / Heidi Klum und Lidl machen hochwertige Mode für jedermann erschwinglich (FOTO)

Neckarsulm (ots) -Mit dieser Fashion-Offensive wertet Lidl sein Textilangebot fürKunden dauerhaft auf, bietet Vielfalt in der Kollektion und modischeTrends.Dass Heidi Klum Modeliebhaberin, Designerin und Trendsetterin ist,ist kein großes Geheimnis. Was jedoch bisher ein Geheimnis war, ist,dass sie Lidl im Rahmen seiner zukünftigen Fashion-Offensivetatkräftig unterstützen wird. Diese Unterstützung übersteigt dabeidas reine Testimonial-Dasein: Heidi hat für Lidl eine eigeneKollektion designt, die ihre Handschrift trägt. Ende des Jahreskönnen sich Lidl-Kunden auf die exklusive Lancierung freuen."Ich hoffe, dass meine Kollektion, die ich für Lidl kreiert habe,gefällt. Es hat mir viel Spaß gemacht... wie auch ich hat Lidl einensehr hohen Anspruch an tolle Produkte in guter Qualität zu einemsuper Preis. Denn Mode soll Spaß machen und jeder sollte sich dieseFreude leisten können", sagte Heidi Klum zur Bekanntgabe derPartnerschaft.Die "Lidl Fashion Week"Dauerhafte Dynamik bekommt die modische Offensive mit der "LidlFashion Week": eine langfristig angelegte Verkaufsplattform, auf derLidl sein globales Fashion-Angebot präsentiert. Die "Lidl FashionWeek" findet mehrmals im Jahr, international in allen Lidl-Filialenund in den Onlineshops statt. Exklusiv in dieser Zeit stellt derEinzelhändler seine Fashion-Kollektionen vor. Den Anfang macht HeidiKlum."Heidi ist eine tolle Inspirationsquelle. Sie ist in denFashion-Metropolen dieser Welt zuhause, sprüht vor Energie undLebensfreude und ist dabei bodenständig geblieben. Sie passt ideal zuLidl und zu unseren Kunden", so Jan Bock, Geschäftsleiter EinkaufLidl Deutschland. "Wir freuen uns sehr, ihre Kollektion im Rahmenunserer 'Lidl Fashion Week' als erstes zu präsentieren."Über Lidl:Das Handelsunternehmen Lidl gehört als Teil der UnternehmensgruppeSchwarz mit Sitz in Neckarsulm zu den führenden Unternehmen imLebensmitteleinzelhandel in Deutschland und Europa. In Deutschlandsorgen mehr als 78.000 Mitarbeiter in rund 3.200 Filialen täglich fürdie Zufriedenheit der Kunden. Dynamik in der täglichen Umsetzung,Leistungsstärke im Ergebnis und Fairness im Umgang miteinanderkennzeichnen das Arbeiten bei Lidl. Seit 2008 bietet derLidl-Online-Shop Food- und Non-Food-Produkte aus verschiedenenKategorien sowie Reisen und weitere Services an. Das Angebot desLidl-Onlineshops wird ständig erweitert und umfasst derzeit etwa30.000 Artikel aus dem Food- und Non-Food-Segment. Als Discounterlegt Lidl Wert auf ein optimales Preis-Leistungsverhältnis für seineKunden. Einfachheit und Prozessorientierung bestimmen das täglicheHandeln. Dabei übernimmt Lidl Verantwortung für Menschen,Gesellschaft und Umwelt und fokussiert sich im Bereich Nachhaltigkeitauf fünf Handlungsfelder: Sortiment, Mitarbeiter, Umwelt,Gesellschaft und Geschäftspartner. Lidl hat im Geschäftsjahr 2016einen Umsatz in Höhe von 68,6 Mrd. Euro erwirtschaftet, davon über 20Mrd. Euro Lidl Deutschland. Mehr Informationen zu Lidl Deutschland imInternet auf lidl.de.Pressekontakt:Pressestelle Lidl Deutschland07132/30 60 90 · presse@lidl.deOriginal-Content von: LIDL, übermittelt durch news aktuell