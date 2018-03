Fashion TV bringt 25 chinesische Fernsehsender in die Hotelzimmer von 230 Millionen chinesischen Touristen weltweit. - BILD

Wien (ots) - FashionTV kooperiert mit der APT Satellite Company Limited ("APTSatellite"), um die Great Wall TV Platform, ein TV-Bouquet mit einigen sehr hochbewerteten TV-Kanälen, nämlich CCTV-Entertainment, Hunan TV, Zhejiang TV,Oriental TV, in Hotels auf der ganzen Welt zu vertreiben, mit einer Kombinationaus OTT- und Satellitendistributionstechnologien, um die globale Verbreitung zumaximieren.Vorschau auf [http://ftv.com/greatwall] (http://ftv.com/greatwall)Michel Adam, President von FashionTV, sagte: "Im Jahr 2018 werdenvoraussichtlich 180 Millionen chinesische Touristen in Übersee-Destinationenreisen. Die Zahl wird bis 2020 auf 230 Millionen steigen. Alle Hotelsbeherbergen chinesische Touristen, und TV-Sender in der chinesischenMutterprache anzubieten spricht die chinesischen Touristen sehr an, während siesich von ihrer Reise im Hotel erholen."FashionTV hat umfassende Expertise beim Aufbau von Vertriebsnetzwerken fürTV-Sender auf der ganzen Welt. Diese Vereinbarung ist sehr vorteilhaft für dieVerbereitung von Great Wall TV", sagte Mr. Huang Baozhong, Executive VicePresident von APT Satellite.Anfang dieses Monats feierte FashionTV den Start des Vorverkaufs von FashionTVInitial Coin Offering (ICO) für "FTV Coin Deluxe". Die Kryptowährung wird fürdie Bezahlung von FashionTV-Produkten und -Dienstleistungen, den Zugang zuexklusiven Shows und in Hotels, Clubs und Residenzen von FashionTV verwendet.FTV Coin Deluxe ist die erste Kryptowährung, die von einer Mode- undUnterhaltungsplattform ausgegeben werden. Das globale Fernsehnetzwerk freut sichüber den großen Erfolg des Projekts. Für weitere Informationen:[http://www.ftv.com/ico] (http://www.ftv.com/ico)Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM / Originalbild-Service sowie imOTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.atRückfragehinweis:Max Poschmax@ftv.com, Tel.: +43 664 3910205Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/7016/aom*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHERVERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***Original-Content von: FashionTV (FTV), übermittelt durch news aktuell