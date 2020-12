Fashion Source, Shenzhen Original Design Fashion Week und Première Vision Shenzhen 2020 ziehen erfolgreiches Fazit

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Am 27. November 2020 gingen die 22. Shenzhen International Clothing Supply Chain Expo (Fashion Source), die 7. Shenzhen Original Design Fashion Week und die Première Vision Shenzhen, die im Shenzhen Convention & Exhibition Center von GL events -Pengcheng (Shenzhen) Exhibition Co. Ltd. veranstaltet wurden, erfolgreich zu Ende.Fashion Source, Shenzhen Original Design Fashion Week und Première Vision Shenzhen fanden gleichzeitig vom 25. bis 27. November 2020 statt. Auf einer Ausstellungsfläche von 100.000 Quadratmetern präsentierten sich bei den Events über 1.300 ausgewählte Aussteller und über 300 unabhängige Designermarken; es fanden 25 Modeschauen und über 40 Fachforen statt, welche die Aufmerksamkeit von fast 100 spezialisierten Medien und Medienpersönlichkeiten auf sich zogen. Insgesamt kamen 57.339 Fachbesucher zu den dreitägigen Veranstaltungen, ein Plus von 10 % gegenüber dem Vorjahr. Zu den wichtigsten Käufern gehörten Markeninhaber, Agenten, Distributoren, Modeeinkäufer, E-Commerce-Betreiber und Kaufhäuser/Einkaufszentren aus der ganzen Welt.Unter dem Motto "Evolution" bot die 7. Shenzhen Original Design Fashion Week neue Produktveröffentlichungen, Produktausstellungen und Branchenforen. 25 Modeschauen auf denen 33 Marken vertreten waren, wurden rund 12.500 Besuchern präsentiert, darunter Markenhighlights wie Zheng Gong For Queen, Ying Zhi Shang, SUN, LOORA PWD, REELCO, YLMS, SO CALL ROSE MARY, AWANA, David Sylvia, Maggie Ma und SUNGUITIAN.Première Vision, der in Paris ansässige Top-Fashion-Show-Leader, war in diesem Jahr erstmals in China vertreten. An der Messe nahmen 63 hochwertige internationale Design- und Stoffunternehmen aus Großbritannien, Frankreich, Italien, Japan und Spanien teil. Die Exponate umfassten sechs Kategorien: Garne, Stoffe, Accessoires, Designs, Leder und Fertigung. Zu den ergänzenden Aktivitäten gehörten die Präsentation der Première Vision Trends für die Herbst- und Wintersaison 2021/22 und das Seminar zu den Première Vision Trends.Neben den drei großen Ausstellungen weckten auch die zahlreichen Aktivitäten vor Ort ein breites Interesse und wurden von vielen angenommen. Der FS China Clothing Supply Chain Summit und das Future Talk Forum versammelten Fachleute und Meinungsführer. Fashion Source 2021 Fashion Trends, aufgeteilt in acht Themen, präsentierte fast 500 ausgewählte hochwertige Produkte. Das FS Business Matching bot präzises One-to-One-Matchmaking und Möglichkeiten zur sofortigen Konvertierung von Bestellungen in Transaktionen zwischen fast 500 Ausstellern und ihren potenziellen Käufern.In den letzten 20 Jahren hat sich Fashion Source auf die Erkundung des Marktes der Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area konzentriert. Die Shenzhen Original Design Fashion Week engagiert sich seit 6 Jahren für aufstrebende Designer. Die diesjährige Drei-in-Eins-Veranstaltung, die in Zusammenarbeit mit Première Vision organisiert wurde, wird die Ressourcen in der gesamten Kette der Modeindustrie weiter integrieren und dabei helfen, die Modetrends auf dem chinesischen Markt zu präsentieren. Sie ist zu einer international einflussreichen Geschäftsplattform für die Bekleidungslieferkette geworden.Informationen zu GLPCGL events -Pengcheng (Shenzhen) Exhibition Co., Ltd. ist ein Tochterunternehmen von GL events. Die Vorzeigeprojekte des Unternehmens, Fashion Source und Shenzhen Original Design Fashion Week, entwickeln weltweit eine wichtige Stellung in der Mode-Lieferkette. Im Jahr 2020 schlossen sich Fashion Source und Première Vision - die weltweit führende Modemesse - zusammen. Diese Kooperation verspricht, die Internationalisierung von GLPC zu beschleunigen.Weitere Informationen finden Sie unter https://www.fashionsource.cn/Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1385916/Fashion_Source_2020.jpgPressekontakt:Gina Donggina.dong@fashionsource.cn+86-400-1727-886Original-Content von: GL events -Pengcheng (Shenzhen) Exhibition Co., Ltd., übermittelt durch news aktuell