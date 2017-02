Faserart spielt für Textil-Allergien kaum eine Rolle - Ob Natur- oder Chemiefasern: Zu Problemen führt oft die Veredelung

Baierbrunn (ots) - Wer auf hautfreundliche Mode Wert legt, solltebeim Einkauf nicht nur auf das Material achten. "Ob die Haut aufTextilien allergisch reagiert, hat mit der Faserart meist nichts zutun", sagt die Chemikerin Dr. Silvia Pleschka vom DeutschenAllergie- und Asthmabund im Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau"."Allergene können in Stoffen aus Naturfasern genauso vorhanden seinwie in Chemiefasern." Problematisch werden Textilien eher durch dieVeredelung, also durch Farben und Ausrüstungsmittel. Diese lösenmöglicherweise allergische Reaktionen aus, eine sogenannteTextildermatitis. Steht auf dem Etikett etwa "knitterfrei","hochveredelt" oder "geruchshemmend", kann das auf den Einsatzspezieller Ausrüstungschemikalien hinweisen. Farben lösen häufigTextilien-Kontaktallergien aus. Helle Kleidung ist eher unbedenklichals dunkle, Textilien mit Hinweisen wie "separat waschen" und "kannabfärben" besser meiden. Sie setzen viel Farbe frei. Vor dem erstenTragen sollten Textilien immer gewaschen werden - wenn möglichmehrmals. Das reduziert Rückstände aus der Produktion.Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei.Das Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau" 2/2017 A liegt in denmeisten Apotheken aus und wird ohne Zuzahlung zur Gesundheitsberatungan Kunden abgegeben.Pressekontakt:Sylvie RüdingerTel. 089 / 744 33 194Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Apotheken Umschau, übermittelt durch news aktuell