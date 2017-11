Fascol präsentiert innovativen DIY Stitching Roller als elterliche Weihnachtsgeschenkidee

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Fascol freut sich, dieMarkteinführung seines innovativen und faszinierenden Produkts DIYLego Stitching Roller bekannt zu geben. Fascol konzentriert sich aufdas Design und die Produktion einer umfangreichen Reihe vonpreisgekrönten und spannenden Produkten, die von Kinderroller überDreirad, Laufrad bis zu Spielzeugwaren reichen."Unser Team an hochtalentierten und erfahrenen Ingenieuren entwarfund fertigte die DIY Roller-Reihe mithilfe ergonomischer Technologieund den stabilsten Materialien, um die Sicherheit der Kinder zugewährleisten und die Eltern-Kind-Beziehung durch ein gemeinsamesZusammenbauen zu fördern", sagte Jimmy Bond, Gründer und ChiefExecutive Officer von Fascol. "Der Roller ist mit vierhöhenverstellbaren Optionen ausgestattet, um der Größe der Kinder inverschiedenen Altersstufen gerecht zu werden und er besitzt ebenfallssehr breite Räder, mit denen er sich ungehindert über Unebenheitenauf dem Gehweg fahren lässt. Jeder Roller unterläuft einem Test,bevor er an unsere hochgeschätzten Kunden ausgeliefert wird."Dank des perfekten Zusammenspiels von Spitzentechnologie,hochwertigen Materialien und Innovation ist das Fascol-Team stolzdarauf, fantastische Produkte anbieten zu können, die auf dieWeiterentwicklung junger Fahrer zugeschnitten sind. Die Priorität vonFascol liegt auf der Sicherheit und dem Wohlbefinden der Kinder.Daher forscht, gestaltet und entwickelt das Team aus talentierten underfahrenen Ingenieuren die herausragenden Produktlinien desUnternehmens unter Einsatz hochwertiger, ungiftiger undumweltfreundlicher Materialien. Dies hat zum weit verbreitetenWachstum und zur Popularität des Unternehmens beigetragen, was imRahmen von effektiver Präsenz und Bereitstellung einer überragendenKundenbetreuung zur Entstehung von europäischen Niederlassungengeführt hat."Die Materialien und Komponenten werden weltweit anerkanntenQualitätssicherungsprüfungen wie TÜV, CE und IOS unterzogen, umsicherzustellen, dass sie widerstandsfähig und langlebig sind undauch die geforderten Normen erfüllen", sagte Jimmy Bond. "Mithervorragender Produktqualität, komfortablem Design und einemvergnüglichen Roll-Erlebnis sind wir weltweit insbesondere ineuropäischen Ländern wie Großbritannien, Deutschland, Frankreich,Italien und Spanien immer beliebter geworden. Die Produkte von Fascolsind das ideale Weihnachts- oder Neujahrsgeschenk für jungeRollerfahrer.Weitere Informationen über Fascol und seinen DIY Stitching Rollerfinden Sie unter https://www.fascol.com/diy-splicing-scooter/ oderhttps://www.fascol.com.Informationen zu Fascol:Fascol ist ein Design- und Produktionsunternehmen, das sich aufqualitativ hochwertige Kinderprodukte spezialisiert.Pressekontakt:Jesse JinShenzhen ChinaTel: +86 18768877815Mail: fascol@fascol.comPhoto - https://mma.prnewswire.com/media/603615/Fascol_Lego_DIY_Splicing_Scooter.jpgOriginal-Content von: Fascol, übermittelt durch news aktuell