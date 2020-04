Faron Oy: War das schon alles?

Der Kurs der Aktie Faron Oy steht am 03.04.2020, 18:31 Uhr an der heimatlichen Börse London bei 470.5 GBP. Der Titel wird der Branche "Biotechnologie" zugerechnet.

Unser Analystenteam hat Faron Oy auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 5 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Technische Analyse: Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Faron Oy-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 200,15 GBP mit dem aktuellen Kurs (467,5 GBP), ergibt sich eine Abweichung von +133,57 Prozent. Die Aktie erhält damit eine "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Für diesen (310,71 GBP) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls über dem gleitenden Durchschnitt (+50,46 Prozent Abweichung). Die Faron Oy-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Buy"-Rating bedacht. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Buy"-Rating.

2. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend negativ eingestellt gegenüber Faron Oy. Die Diskussion drehte sich an einem Tag vor allem um negative Themen, wobei es keine positive Diskussion zu verzeichnen gab. An einem Tag waren die Anleger eher neutral eingestellt. Die neuesten Nachrichten (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über das Unternehmen sind ebenfalls hauptsächlich negativ. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Faron Oy daher eine "Sell"-Einschätzung. Insgesamt erhält Faron Oy von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Sell"-Rating.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") liegt Faron Oy mit einer Rendite von 685,28 Prozent mehr als 685 Prozent darüber. Die "Biotechnologie"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -2,66 Prozent. Auch hier liegt Faron Oy mit 687,94 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.