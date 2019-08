Faro: Wie jetzt?

Am 15.08.2019, 02:36 Uhr notiert die Aktie Faro an ihrem Heimatmarkt NASDAQ GS mit dem Kurs von 48.58 USD. Das Unternehmen gehört zum Segment "Elektronische Geräte und Instrumente".

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Faro auf Basis von insgesamt 7 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv eingestellt gegenüber Faro. Die Diskussion drehte sich an vier Tagen vor allem um positive Themen, wobei es keine negative Diskussion zu verzeichnen gab. An vier Tagen waren die Anleger eher neutral eingestellt. Die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen sind ebenfalls hauptsächlich positiv. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Faro daher eine "Buy"-Einschätzung. Insgesamt erhält Faro von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Buy"-Rating.

2. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Faro liegt bei einem Wert von 98,66. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" (KGV von 70,94) über dem Durschschnitt (ca. 39 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Faro damit überbewertet und erhält folglich eine "Sell"-Bewertung auf dieser Stufe.

3. Analysteneinschätzung: Für Faro liegen aus den letzten zwölf Monaten 3 Buy, 0 Hold und 0 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Buy"-Rating entspricht. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Faro vor. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 71 USD. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (49,74 USD) könnte die Aktie damit um 42,74 Prozent steigen, dies entspricht einer "Buy"-Empfehlung. Aus Analystensicht erhält die Faro-Aktie somit insgesamt eine "Buy"-Empfehlung.