Farmtrac stellt auf der EIMA 2018 eine reihe smarter Traktoren und landwirtschaftlicher geräte aus

Bologna, Italien (ots/PRNewswire) -Farmtrac Tractors Europe, der führende weltweite Hersteller vonTraktoren, stellt heute auf der EIMA 2018 in Bologna in Italien, derinternationalen Ausstellung für Maschinen für die Landwirtschaft undden Gartenbau, seine neuen Produkte unter New Escorts Tractor Series(NETS) im Bereich von 20-110 PS aus. Ebenso präsentiert dasUnternehmen seine smart farming-Lösungen FarmPower. Diese neuenProdukte sind leistungsorientiert, verfügen über fortschrittlicheTechnologiemerkmale und sind einsatzbereit.Die neuesten Ergänzungen für NETS umfassen Serien unter Compact,Utility, Narrow, CRDi und dem höheren PS-Bereich. Der Bereich derKompakttraktoren reicht von 20 bis zu 35 PS, Utility von 30 bis zu 75PS, Schmalspur von 60 bis zu 90 PS und Traktoren des oberen Segmentsvon 80 - 110 PS.Auf der Ausstellung stellte das Unternehmen ebenso FarmPower,seine neuen Projekte auf dem Markt für landwirtschaftliche Gerätevor. Die Geräte von FarmPower sollen als ein Anbieter von Lösungendienen, da sie die Landwirte bei besseren landwirtschaftlichenVerfahren unterstützten. FarmPower umfasst Produkte, die auf allenEbenen der Landwirtschaft helfen - von der Vorbereitung des Bodensbis zur Nachernte. Farmtrac stellt zum ersten Mal auch dieelektrischen Traktoren des Unternehmens mit einer eingebautenZwischenachsmäher-Technologie aus.Pressemitteilung und Bilder:http://www.dagcom.com/VPO/farmtrac-tractors-europe/Über Farmtrac:Farmtrac Tractors Europe ist einer der führenden Hersteller vonlandwirtschaftlichen Traktoren in Polen und Europa. Beginnend im Jahr2000 gehört Farmtrac in Mragowo, Polen, heute zu den führendeneinheimischen Herstellern von landwirtschaftlichen Traktoren undstellt über 20 verschiedene Traktortypen und -arten her. DieTraktoren werden sowohl in Polen als auch in Indien hergestellt. DieGesamtheit der Zulieferer dieser Traktoren sind gutbekannte Namen wieZF, Bosch, Perkins, Carraro und MITA, sowie 60 weitere. AlleMaschinen verfügen über europäische Zulassungen und erfüllen dieeuropäischen Standards.Über Escorts:Die Escorts-Gruppe gehört zu den führenden indischenTechnikkonglomeraten, die in den wachstumsstarken Sektoren wielandwirtschaftliche Maschinen, Fördertechnik & Baumaschinen undEisenbahnbedarf tätig sind. Die Gruppe konnte in den siebenJahrzehnten ihres Bestehens das Vertrauen von mehr als 5 MillionenKunden durch Produkt- und Verfahrensinnovation gewinnen. Escorts istbemüht, das Leben im ländlichen und städtischen Indien durch Anführender Revolution in der Mechanisierung der Landwirtschaft,Modernisierung der Automobil- & Eisenbahntechnologie und Veränderungdes indischen Baugewerbes zu wandeln.