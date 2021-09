Farmmi Aktie: Unternehmen erwirbt Xiangbo für ca. 70 Mio. RMB!

Der chinesische Anbieter von Agrarprodukten Farmmi Inc. (NASDAQ:FAMI) hat sich bereit erklärt, alle Aktien derJiangxi Xiangbo Agriculture and Forestry Development Co., Ltd (Xiangbo) für rund 70 Millionen RMB zu erwerben.

Farmmi erwartet von der Übernahme eine Ausweitung seines forstwirtschaftlichen Geschäfts. Xiangbo nutzt seine Anbauflächen hauptsächlich für den Anbau und die Produktion von Moso-Bambus, Camellia Oleifera und chinesischen Tannen.

Die Tochtergesellschaft von Xiangbo, Yudu ...



