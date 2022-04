Farma13, eine spanische Apotheke, schließt sich mit Tausenden von Apotheken zusammen, um Medikamente in den ukrainischen Krieg zu schicken

Madrid (ots/PRNewswire) -Farma13.com (http://farma13.com/), eine spanische Apotheke, vereint ein Netz von solidarischen Apotheken, um Medikamente und medizinisches Material an Nichtregierungsorganisationen zu schicken, die Krankenhäuser, Kliniken und Menschen in Konfliktgebieten mit medizinischen Hilfsgütern versorgen.Diese Online-Apotheke hat eine Seite zur Unterstützung der Ukraine (https://www.farma13.com/ucrania)eingerichtet, auf der sich Apotheken registrieren können und Anweisungen erhalten, wie sie mit der Ukraine zusammenarbeiten und ihr helfen können.Farma13 schließt sich der Ukraine in diesen schweren Zeiten anIn Zusammenarbeit mit der Organisation Nadiya, hat Farma13 (https://www.farma13.com/), eine spanische Online-Apotheke, die sich für soziale Belange einsetzt, Behandlungsmaterial nach Polen geschickt, sowie auch Kinderhygieneartikel für alle Kinder, die in diesem Land Zuflucht suchen mussten.Die Online-Apotheke verschickt auch alle Arten von Produkten für die Kinderernährung, wie z. B. Babynahrung, Müsli und Nahrungsergänzungsmittel wie Meritene, dessen Milchshakes alle notwendigen Nährstoffe für den Tag liefern.Nadiya ist das Ergebnis der Solidarität einer Gruppe von Menschen, die das Bedürfnis haben, dem ukrainischen Volk zu helfen. Farma13 schließt sich dieser Gruppe an, mit dem einzigen Ziel, der ukrainischen Gemeinschaft die Überführung ihrer Angehörigen nach Spanien zu erleichtern und ihnen alle notwendige Hilfe zukommen zu lassen.Aktuelle Daten zum russischen Krieg gegen die UkraineWochen nach dem Beginn der russischen Invasion in der Ukraine mussten nach Angaben des Hohen Flüchtlingskommissars der Vereinten Nationen (UNHCR) mehr als drei Millionen ukrainische Bürger das Land verlassen und sind in anderen Gebieten auf der Flucht.Heute ist die Ukraine das drittgrößte Land mit der höchsten Anzahl von Menschen, die gezwungen waren, außerhalb ihrer Grenzen Zuflucht zu suchen. Nach Angaben der UNO handelt es sich bei dieser Vertreibungskrise um die schnellste Abwanderung in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg.Es ist Zeit, zusammenzuarbeiten, jede Hilfe ist notwendigDie Ukraine braucht mehr Hilfe und Unterstützung denn je. Es ist notwendig, dass sich die Welt von ihrer unterstützenden Seite zeigt.Aus diesem Grund hat Farma13 zusammen mit seiner Marketingagentur Comunicare eine weitere Möglichkeit der Hilfe geschaffen: Sie haben eine Seite eingerichtet, um die Anwerbung von Ukrainern für Telearbeitsplätze zu erleichtern: Hier finden Sie ukrainische Telearbeiter (https://www.comunicare.es/discover-all-the-platforms-where-you-can-hire-workers-from-ukraine/).Farma13 ermutigt die Bürgerinnen und Bürger zur Zusammenarbeit, sei es über das Projekt #convoyesperanza oder über humanitäre Organisationen, die der Ukraine medizinische, Nahrungsmittel-, Asyl-, Arbeits-, Transport- oder Wirtschaftshilfe anbieten.info@farma13.com +34 650 466 550Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1779664/Farma13.jpgPressekontakt:Maria,maria@comunicare.es,+34 722338294Original-Content von: Farma13, übermittelt durch news aktuell