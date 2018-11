Farbwunder für graue Herbst- und Wintertage / Die Weihnachtsstern-Saison hat begonnen (FOTO)

Bonn (ots) -In mehr als 700 Produktionsgärtnereien in ganz Deutschlanderstrahlen in diesen Tagen die ersten Weihnachtssterne in vollerFarbenpracht. Über Monate hinweg sind die Pflanzen in den Betriebenzu wunderschönen Zimmerpflanzen herangewachsen. Nun stehen die erstenExemplare in verschiedenen Farben, Formen und Größen in denGeschäften zum Verkauf bereit.Nummer zwei unter den blühenden ZimmerpflanzenIn der Top Ten Liste der beliebtesten blühenden Zimmerpflanzenbehauptete der Weihnachtsstern auch 2017 seinen zweiten Platz nachder Orchidee. Immerhin jede zehnte blühende Zimmerpflanze, diehierzulande im vergangenen Jahr über den Ladentisch ging, war einWeihnachtsstern. Und das, obwohl der Verkaufszeitraum der Pflanze nurwenige Wochen umfasst. Unter den Winterblühern bleibt derWeihnachtsstern damit weiterhin der absolute Star. Im Dezember 2017war fast jede zweite verkaufte blühende Zimmerpflanze einWeihnachtsstern. Mit 80 bis 85 Prozent stammte auch 2017 derLöwenanteil der rund 32 Mio. in Deutschland verkauftenWeihnachtssterne aus heimischer Produktion. Rund fünf Mio. Sternewurden aus den Niederlanden importiert, etwa eine Million ausDänemark.NRW bei Produktionsmenge führendIn Bezug auf die Produktionsmenge war NRW im letzten Jahr absoluteSpitze. Der Zierpflanzenerhebung 2017 zufolge stammte in dervergangenen Saison fast jeder zweite in Deutschland produzierteWeihnachtsstern aus dem bevölkerungsreichsten Bundesland. Es folgtenBaden-Württemberg mit gut 14 Prozent, Bayern mit knapp 10 Prozent undNiedersachsen mit gut 9 Prozent. Was die Anzahl der Sterneproduzierenden Gärtnereien betrifft, so lagen Bayern undBaden-Württemberg mit 172 bzw. 159 Betrieben vor NRW (124) undNiedersachsen (62). Die absolute Anzahl der Weihnachtssterneproduzierenden Betriebe ist in den vergangenen zehn Jahren um mehrals die Hälfte zurückgegangen, gleichzeitig ist die durchschnittlicheProduktionsmenge der verbliebenen Betriebe deutlich angestiegen.Am liebsten rot und nicht zu großRot bleibt nach Angaben der Marketinginitiative der europäischenWeihnachtssternzüchter Stars for Europe (SfE) die mit großem Abstandbeliebteste Weihnachtsternfarbe. Fast 80 Prozent der verkauftenPflanzen waren 2017 rot. Es folgten weiße oder cremefarbene Sternemit 11 Prozent, zweifarbige oder gesprenkelte mit circa fünf undrosa- oder pinkfarbene mit rund vier Prozent. Farbtöne wie Lachs oderGelb spielten damit weiterhin nur eine sehr untergeordnete Rolle.Traditionell wird das Gros der nicht-roten Varianten vor dem 1.Advent verkauft. Hat die Adventszeit erst einmal begonnen, sind fastnur noch klassisch rote Sterne zu finden. Bei denWeihnachtssterngrößen liegt der Anteil der kleineren Pflanzen mitTopfgrößen zwischen 9 und 11 Zentimetern mittlerweile bei 57 Prozent,während die klassischen 12er und 13er Topfgrößen auf 23 Prozentkommen.Beliebtes Mitbringsel in der AdventszeitWerden Weihnachtssterne in der Woche vor dem ersten Advent inerster Linie gekauft, um das eigene Heim festlich zu schmücken,steigt im Dezember die Bedeutung der Pflanze als Geschenk sprunghaftan. Während im November 2017 nur etwa 15 Prozent der Weihnachtssterneverschenkt wurden, waren es im Dezember 2017 mit über 40 Prozent mehrals doppelt so viele.Stars for EuropeStars for Europe (SfE) ist die Marketinginitiative dereuropäischen Weihnachtssternzüchter Dümmen Orange, Selecta One,Beekenkamp und Syngenta, unterstützt von MNP Flowers. Die Initiativewurde im Jahr 2000 mit dem Ziel gegründet, den Weihnachtsstern-Absatzin Europa zu fördern und langfristig zu sichern. Aktivitäten von SfEgibt es zurzeit in 16 europäischen Ländern. In Deutschland,Frankreich, Polen und Schweden werden die Marketingmaßnahmen imRahmen der Kampagne "Sterne verbinden Europa" von der EU gefördert.Der Inhalt dieser Presseinformation gibt allein die Meinung desAutors wieder, der allein für den Inhalt verantwortlich ist. DieEuropäische Kommission und die Agentur für Verbraucher, Gesundheit,Landwirtschaft und Lebensmittel (CHAFEA) haften nicht für die etwaigeVerwendung der darin enthaltenen Informationen.Pressekontakt:Pressebüro Stars for EuropeGodesberger Allee 142-148 | 53175 BonnFon: 0800 24 12 100Mail: presse@stars-for-europe.euWeb: www.starsuniteeurope.euOriginal-Content von: Stars for Europe GbR, übermittelt durch news aktuell