Farbvielfalt mit der Hortensie: Die Wohlfühlgarantie im Frühling / Für ein buntes Zuhause (FOTO)

Essen (ots) -Langsam aber sicher verabschieden sich die kahlen Frühjahrsmonateund Sonnenstrahlen küssen unsere Fensterscheiben. Endlich ist es ander Zeit, den Frühling samt Sonne in die eigenen vier Wände zu holenund dabei darf selbstverständlich eine riesen Portion Farbe nichtfehlen. Mit ihren prächtigen Blüten bringt die Hortensie einenSchwung Energie ins Eigenheim und wird dadurch zum unverzichtbarenFrühlingsdekor in munteren Frühlingsstunden. Auffällig, individuellund wunderschön: Die Hortensie ist ein Geschenk für allePflanzenliebhaber, die kugelrunde Blütendolden mögen. Gerade jetzt imFrühjahr kann die Hortensie eine große Portion Farbe in die eigenenvier Wände bringen. Aber welche Farbe eignet sich am besten? Undwelche Farbe passt zu wem?Die Wirkung von Farben im EigenheimFarben haben eine ganz intensive unbewusste Bedeutung, die jedenMenschen beeinflusst. Diese sind selbstverständlich individuell undvon Kultur zu Kultur unterschiedlich. Besonders sind Farben dieErzeuger von Empfindungen und Gefühlen. Zusätzlichen wecken sieverschiedene Assoziationen, die unsere Wahrnehmung prägen. WarmeFarben wie Orange und Gelb senden Energie, Wärme und Frohsinn in dieWelt. Die Farbe Rot erregt Aufmerksamkeit und weckt positiveAssoziationen von Leidenschaft, Aufsehen und Dynamik. SelbstbewusstePflanzenliebhaber, die ihr Eigenheim auffällig dekorieren möchten,wählen dementsprechend rote Hortensien für die eigenen vier Wände.Wer gerne Gäste empfängt und es munter mag, wählt einen Mix ausorangenen und gelben Hortensien. Die Farbe Orange versinnbildlichtFreundlichkeit und wirkt gleichzeitig einladend. Gelb ist als helleund leuchtende Farbe das Sinnbild für Optimismus und Glück.Brauchen die Liebsten also ein wenig Zuspruch und Motivation,bietet sich insbesondere eine gelbe Zimmerhortensie als liebevollesGeschenk an. Die Blätter der Hortensie, die in kräftigem Grünerstrahlen sind ebenso ein Grund dafür, warum die Hortensie demEigenheim absolute Lebendigkeit verleiht. Grün ist die Farbe derNatur und hat eine beruhigende, harmonische und entspannte Wirkungauf den Betrachter. Das Zusammenspiel der großen Hortensienblätterund der farbenfrohen Blütenpracht ist einmalig und garantiert einpures Wohlfühl-Ambiente.Durch die weite Farbpalette der Zimmerpflanze eignet sie sich auchfür Pflanzenliebhaber, die die etwas kühleren Farben wie Blau undViolett bevorzugen. So verspricht die Farbe Blau Vertrauen undEntspannung. Violett verkörpert Magie oder Kreativität. NeutraleFarben wie Schwarz, Grau, Weiß und Braun eignen sich ideal für dieTöpfe der Zimmerpflanze. Da diese Farben weder den kalten noch warmenFarben zugeordnet werden, setzen sie die bunten Blüten der Hortensiein den Fokus.Die richtige Pflege für leuchtende BlütenMit der richtigen Pflege versprüht die Hortensie über mehrereWochen viel Freude in den eigenen vier Wänden. Damit die üppigenBlütendolden so lang wie möglich leuchten, sollte die Zimmerpflanzeeinen Platz mit viel Tageslicht einnehmen. Besonders im Sommer mussjedoch darauf geachtet werden, dass die Zimmerpflanze keinem direktenSonnenlicht ausgesetzt wird. Die Hortensie ist eine sehrwasserliebende Pflanze. Diese Eigenschaft ist auch der Ursprung ihresNamens, der aus den zwei griechischen Wörtern "hydro" (=Wasser) und"angeion" (=Fass oder Krug) besteht. Daher muss die Zimmerpflanzeregelmäßig gegossen werden. Kalkwasser in großen Portionen eignetsich ideal. Wenn diese Pflegehinweise beachtet werden, steht einemlangen Blütenleben nichts mehr im Wege.Weitere Informationen und Inspirationen zur Hortensie gibt es aufwww.hydrangeaworld.com und www.facebook.com/hydrangeaworld.de.Über HydrangeaworldHydrangeaworld ist ein Kooperationsverband der niederländischenHortensienzüchter, jungpflanzenbetriebe und -produzenten. DerZusammenschluss möchte seine Begeisterung für die Hortensie teilenund bietet daher online Tipps, Informationen und Inspirationen rundum Zimmer-, Garten- und Schnitthortensien. www.hydrangeaworld.com