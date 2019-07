Im Farbrausch bei der Marc Cain Fashion Show in Berlin!

Berlin (ots) - Ein Fest für die Sinne, das die Gäste in den Bannzog: Die Marc Cain Fashion Show in Berlin präsentierte dieFrühjahr/Sommer 2020 Kollektionen umrahmt von einer spektakulärenLichtshow, die durch das Zusammenspiel aus Lichtlinien und Beats fürein besonderes Raum- und Klangerlebnis sorgte. Die Show stand indieser Saison unter dem Motto "Colour in Motion".Die Inszenierung zeigte ein spannendes, einzigartiges Spiel ausLicht und Farben, das auf 15 m langen Fadenvorhängen in der gesamtenLocation projiziert wurde. Mit dem weltweit einmaligen "Visual Piano"erzeugte der internationale Lichtkünstler Kurt Laurenz Theinertbeeindruckende grafische Muster in Echtzeit, die den kompletten Raumeinnahmen und die Gäste in eine abstrakte Welt aus Lichtlinienentführten. Über den 56 m langen Zebrastreifen-Catwalk liefeninsgesamt 42 Models, darunter bekannte Namen wie Caroline Winberg,Kris Gottschalk oder Kenya Kinski-Jones, die Tochter von NastassjaKinski und Quincy Jones. Mit einer Innenraum-Größe von über 3.000 qmist das Berliner Velodrom die größte Location, in der bisher eineMarc Cain Fashion Show stattgefunden hat.Die Frühjahr/Sommer 2020 Kollektionen sind bestimmt vonPower-Looks, die Vitalität und einen eigenen, energiegeladenenRhythmus ausdrücken. Soft Neons sorgen für Spannung, vor allem inVerbindung mit auffälligen Prints. Karos, Streifen, florale Musterund geometrische Drucke werden gekonnt miteinander kombiniert.Animals gehören zur DNA von Marc Cain und dürfen nicht fehlen.Maxi-Kleider und -Röcke in Netzoptik unterstreichen die Urbanität undeignen sich perfekt für Layerings.In der Front Row nahmen auch in dieser Saison hochkarätige NamenPlatz - so zum Beispiel Heike Makatsch, Yvonne Catterfeld, VeronicaFerres, Esther Schweins oder Janina Uhse. Auch die Top-Riege derInfluencer, wie Caro Daur, Leonie Hanne oder Nina Schwichtenberg,ließ sich die Marc Cain Show nicht entgehen."Die eindrucksvolle Lichtinstallation und die imposante Locationhaben das Thema der Show "Colour in Motion" sowie die Marc CainKollektionen perfekt unterstrichen. Ein gelungener Auftakt in dieneue Saison", erklärte Helmut Schlotterer, Vorsitzender derGeschäftsführung, Gründer und Inhaber von Marc Cain.Das Finale mit tanzenden Models, die auf dem Catwalk gute Launeversprühten, endete damit, dass sich alle Head of und Senior Designervon Marc Cain auf dem Laufsteg präsentierten. In ihren farbenfrohenOutfits unterstrichen sie das Motto des Abends und ernteten Applaus.Bei Marc Cain ist die Kollektion der Star und die Kollektion wird vomganzen Team gemacht.Pressekontakt:Marc Cain GmbHFon +49.7471.709 - 0Fax +49.7471.709-5 0E-Mail pr@marc-cain.deMarc-Cain-Allee 472411 Bodelshausenwww.marc-cain.comOriginal-Content von: Marc Cain GmbH, übermittelt durch news aktuell