Farbenreichtum sorgt für gute Laune / Alles auf Frühling: Die Farbkraft der Gerbera (FOTO)

Als eine der beliebtesten Schnittblumen hat die Gerbera bereitsPromistatus erreicht. Der Star unter den Blumen überzeugt nicht nurmit einem farbenfrohen Erscheinungsbild, sondern posiert diesenFrühling im Duett mit schrillen und abstrakten Deko-Elementen auf demroten Teppich der Blumen.Getreu nach dem Motto "Nichts ist richtig oder falsch" ist imGestaltungstrend "Rebel" alles erlaubt. Abstrakte und exotischeFormen kombiniert mit schrillen und unkonventionellen Farbtönenerzeugen ein frisches und inspirierendes Raumkonzept. PassendeBegleitung: die Gerbera. Die begehrte Schnittblume eignet sich ganzbesonders, um ein auffallendes und farbenreiches Bild in den eigenenvier Wänden zu kreieren. Für einen regelrechten Knalleffekt sorgenzum Beispiel kreative und ausgefallene Blumenschalen für denEsstisch. Arrangiert mit einer Vielzahl aus verschiedenfarbigenGerbera wird jede Mahlzeit zum Erlebnis.Der Gute-Laune-Faktor ist der Gerbera in die Blüte geschrieben undsomit sorgt sie für die gewisse Portion Fröhlichkeit im eigenenZuhause. Die Blume überzeugt mit einer abwechslungsreichenFarbpalette, die von Weiß, Rot, Gelb, Rosa, Violett, Orange bis hinzu Grün reicht. Die Blüten gibt es auch zwei- und mehrfarbig und inverschiedenen Farbabstufungen. Das schöne Herz der Blume kontrastiertmit Farbtönen von Schwarz bis Grün. Kurzum: große Auswahl bei derFarbe und auch die Form wirkt rundherum fröhlich. Die Vielfalt reichtvon einfachen Blüten, gefüllten Pompons bis hin zu Spinnenblütigen.It's a match! In einem bunten und frühlingsfrischen Vasen-Ensembleaus Glas oder Keramik blühen die Gerbera erst richtig auf. DieKombination verschiedener Blühfarben und Farbnuancen inunterschiedlichen Höhen sorgen für ein abwechslungsreichesFrühlings-Arrangement. Dem Farb- und Strukturmix sind keine Grenzengesetzt: Für den passenden Auftritt sorgen beispielsweise farbigeTischdecken wild kombiniert mit Fell-Elementen. Die äußerst beliebteBlumendame stammt ursprünglich aus Südafrika, Asien, Südamerika undTasmanien. Nicht nur als Zimmerpflanze, sondern auch als Schnittblumeist die Gerbera eine kleine Diva. Nur bei der richtigen Pflegeentfaltet sie ihre wunderschönen Farben und erfreut mit ihrer langandauernden Blüte. In puncto Wasserversorgung ist besonders darauf zuachten, dass die zarten Stiele ausreichend frisches und lauwarmesWasser erhalten. Hierbei sollten die Stängel maximal fünf Zentimetertief im Wasser stehen und dieses häufig gewechselt werden. Damit dieStiele genügend Wasser aufnehmen können, werden sie mit einemscharfen Messer schräg nach oben angeschnitten.Weitere Informationen zur Gerbera gibt es unterhttp://www.tollwasblumenmachen.de und aufhttp://www.facebook.com/wasblumenmachen.Bildmaterial zur Gerbera finden Sie unter diesem Link:http://bit.ly/Gerbera-2017Bilder zur kompletten Blumenagenda 2017 finden Sie hier:http://bit.ly/Blumenagenda-2017Über BlumenbüroDas Blumenbüro ist das Marketingherz für Blumen und Pflanzen,gegründet für und durch die Zierpflanzenbranche. Durch Werbe- undVerkaufsförderungsaktivitäten lassen wir Menschen erleben, dassBlumen und Pflanzen etwas Besonderes sind. Wir wollen sie aucherfahren lassen, dass Blumen und Pflanzen glücklich machen undanregen, dieses warme Gefühl zu teilen und weiter zu geben. Dadurchträgt das Blumenbüro dazu bei, die Nachfrage nach Blumen und Pflanzenzu steigern. http://www.blumenbuero.de