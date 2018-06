Farbenfrohe Wohlfühlsitzecke auf dem Balkon: Entdecken Sie unser DIY-Video mit Geranien!

Bonn (ots) -Der Sommer steht vor der Tür! Höchste Zeit, den eigenen Balkonoder die Terrasse in eine gemütliche Wohlfühlzone zu verwandeln.Selbst gemachte Dekorationen und DIY-Möbel liegen dabei voll imTrend. Sie sind nicht nur originell, sondern häufig auch deutlichkostengünstiger als ihre gekauften Gegenstücke.Heute möchten wir Ihnen eine besonders schöne Idee für eineblumige Sitzbank vorstellen.Schauen Sie jetzt unser kurzes DIY-Video und sehen Sie selbst, wiesich ein paar einfache Betonkübel und Holzbretter aus dem Baumarktmit etwas Farbe, Klebeband, Blumenerde und üppig blühenden Geranienim Handumdrehen in eine gemütliche Chillout-Zone verwandeln lassen!Wir freuen uns, wenn Ihnen unser Film gefällt und Sie diesen in IhrOnline-Angebot übernehmen.Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Anschauen!Abdruck/Videoeinbinden honorarfrei mit Angabe der Bildquelle"Pelargonium for Europe", Beleg erbeten.Pelargonium for EuropePelargonium for Europe ist die Marketinginitiative dereuropäischen Geranienzüchter Dümmen Orange, Elsner PAC, Florensis /P. van der Haak Handelskwekerij, Geranien Endisch und Selecta One.Die Initiative wurde im Jahr 2016 mit dem Ziel gegründet, denGeranien-Absatz in Europa zu fördern und langfristig zu sichern. DieAktivitäten von Pelargonium for Europe starteten 2017 und werdenaktuell in zehn europäischen Ländern umgesetzt.Pressekontakt:Pressebüro Pelargonium for EuropeGodesberger Allee 142-148 | 53175 BonnFon: 0800 24 12 100Mail: presse@pelargoniumforeurope.comWeb: www.pelargoniumforeurope.comOriginal-Content von: Pelargonium for Europe, übermittelt durch news aktuell