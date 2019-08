Farbenfrohe Ferien im Labor (FOTO)

Ludwigshafen (ots) -Mainz. 10 experimentierfreudige Schülerinnen und Schülern gehenvier Tage lang im Chemielabor der Faszination der Farbe auf denGrund. Angeleitet wird das neugierige Zehner-Team vonwissenschaftlichen Hilfskräften der Johannes-Gutenberg-UniversitätMainz, wo die "Ferienakademie Farben" im NaT-Lab vom 06. bis zum09.August stattfindet.Einige der "Hiwis" waren vor einigen Jahren selbst Teilnehmer derFerienakademie, so wie Kevin Neis: "In der Oberstufe war der Besuchder Ferienakademie Farben für mich eine willkommene Gelegenheit, umüber den Tellerrand des Chemieunterrichtes zu schauen. Als Studentbin ich rückblickend froh, dort durch den Kontakt mit den Mentoreneinen erfahrungsreichen Einblick in das Studium an der Universität zuerhalten. Inzwischen studiere ich Biomedizinische Chemie imMasterstudium an der JGU."Die Oberstufenschüler der Klassen 11 bis 13 haben durch denChemieunterricht bereits erste Erfahrungen mitnaturwissenschaftlichen Versuchen. In der Ferienakademie können sietiefer einsteigen, als das im Schulunterricht möglich ist.Diese Experimente werden die Schüler machen Auszug aus demProgramm: - Herstellung von Pigmenten aus Pflanzen - Herstellung derFarbe Indigoblau und Küpenfärben mit Indigoblau - Gold-Nanopartikeln:Herstellung, Coating, Farbigkeit - Synthese von Azofarbstoff OrangeII, Färben verschiedener Gewebearten - Säulenchromatographie mitChlorophyllextraktHilfe für wichtige Entscheidung: Chemie-Studium ja oder nein? "DieZeit im NaT-Lab ist auch ein Experimentierfeld in dem Sinne, dasssich die Schüler eine Vorstellung von den Laborphasen einesChemie-Studierenden machen können," so Dr. Christa Welschof vomNaT-Lab der Uni Mainz. "Wir unterstützen sie bei derBerufsorientierung, indem wir ihnen einen Eindruck vom Chemie-Studiumgeben." Laut Welschof findet die Ferienakademie schon zum 17. Malstatt.Begeisterung stärken - über "Generationen" von WissenschaftlernGefördert wird die "Ferienakademie Farben" von den ChemieverbändenRheinland-Pfalz. Dr. Christine von Landenberg, verantwortlich für dieBildungsförderung, sagte: "Wir wollen jungen Menschen, die anNaturwissenshaften interessiert sind, die Möglichkeit bieten mehr zuexperimentieren. Sie haben eine Begeisterung für Chemie - die wollenwir stärken." Dass das funktioniert, zeigen die Zahlen: etlicheehemalige Teilnehmer der Ferienakademie haben anschließend einnaturwissenschaftliches Studium an der Universität in Mainzabsolviert.Schüler aus ganz Rheinland-Pfalz treffen sich Die Schüler könnensich ohne ihren Klassenverband für die Akademie melden. DieÜbernachtung ist vor Ort im Jugendgästehaus Mainz. Nach der Zeit imLabor gibt es Freizeitangebote, sodass sich die Jugendlichenaustauschen können, auch wenn der Laborkittel schon am Haken hängt.Dabei wird viel Wert auf den Austausch mit Wissenschaftlerinnen undWissenschaftlern der JGU gelegt. Es ist eine einmalige Chance für dieSchüler, sich in entspannter Atmosphäre über Studienmöglichkeiten unddas Leben und Forschen in Mainz zu informieren.Feierlicher AbschlussDen Abschluss der Ferienakademie bildet die Feierstunde am Freitag(17:00 Uhr, Gebäude 2121, Inst. für Physikalische Chemie), zu derauch Eltern und Freunde eingeladen sind. Dort erläutern die Schülerdie Ergebnisse ihrer Experimente auf Postern und trainieren sonebenbei das Präsentieren - eine wichtige Kompetenz für denStudienalltag. Abschließend bekommen die Schüler ihre Urkundenüberreicht.Weitere FörderungenNeben der Ferienakademie bieten die Chemieverbände Rheinland-Pfalzüber den Fonds der chemischen Industrie (FCI) zahlreichen SchulenUnterrichtsförderung an. Daneben unterstützt der VerbandErzieherinnen, Erzieher und Lehrkräfte mit den MINT-TagenRheinland-Pfalz für experimentierreichen Unterricht. Außerdemorganisieren die Verbände verschiedene Veranstaltungen,beispielsweise zu Kunststoffen, Sicherheitsvorschriften imnaturwissenschaftlichen Unterricht und Highlights in derexperimentellen SchulchemiePressekontakt:Stefanie LenzeChemieverbände Rheinland-Pfalz// Arbeitgeberverband Chemie Rheinland-Pfalz e.V.// Verband der Chemischen Industrie e.V., LandesverbandRheinland-Pfalz e.V.Bahnhofstrasse 4867059 LudwigshafenT.: 0621 520 56 32E.: stefanie.lenze@chemie-rp.deOriginal-Content von: Chemieverbände Rheinland-Pfalz, übermittelt durch news aktuell