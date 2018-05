Farbattacke auf Thyssenkrupp-Chef Hiesinger - Rüstungsexportgegner

Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

HALLE/ESSEN (dpa-AFX) - Der Thyssenkrupp -Vorstandsvorsitzende Heinrich Hiesinger ist in Halle an der Saale mit Farbe attackiert worden.



Verletzt wurde er bei dem Vorfall am Dienstag nicht, wie ein Unternehmenssprecher auf dpa-Anfrage sagte. Vor dem Angriff hätten mehrere Personen ihr Missfallen über Rüstungsexporte geäußert, teilte die Polizei mit.

Der Konzernchef war als Redner zu einer Veranstaltung der Franckeschen Stiftungen eingeladen. Als er dort eintraf, sei er vor dem Gebäude von mehreren unbekannten Personen auf die Rüstungsexporte angesprochen worden, so die Polizei. Dann sei plötzlich ein weiterer Unbekannter hinzugekommen, der aus Flaschen Farbe spritzte und den Konzernchef sowie zwei weitere Personen traf. Laut "Mitteldeutscher Zeitung" (online) handelt es sich um einen Uni-Professor und eine Uni-Mitarbeiterin.

Der Angreifer floh nach Angaben der Polizei. Hiesinger habe dann seinen Vortrag zum Thema "Digitale Transformation" gehalten und mit den Teilnehmern diskutiert, sagte der Unternehmenssprecher. Der polizeiliche Staatsschutz wurde in die Ermittlungen mit einbezogen./sck/DP/he