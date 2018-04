Mit Farb- und Formenreichtum in den Frühling / Vielfältigkeit der Gerbera belebt Vintage-Interieur (FOTO)

Essen (ots) -Die Fenster sind weit geöffnet und ein leichter Frühlingswind wehtdurch die Wohnung. Das Licht der Sonne schafft ein herrlichesAmbiente und die sanften Pastelltöne der Gerbera ergänzen denharmonischen Vintage-Trend perfekt: Die zarten Nuancen der Blume ineleganten Vasen, drapiert auf antiken Möbelstücke, kreieren einenstimmungsvollen Einrichtungsstil und verbreiten einen HauchFrühlings-Romantik. Verschiedenfarbige Gerbera-Sorten auf dem Tischbezaubern genauso wie die einfarbigen Blüten und versprühen einefrühlingshafte Fröhlichkeit.Die Gerbera lädt mit den ersten warmen Sonnenstrahlen und ihrerfarbenfrohen Lebendigkeit dazu ein, das Frühjahr in vollen Zügen zugenießen. Die Farbfülle der vielfältigen Sorten macht die Gerbera zueiner wichtigen Zutat für ein freudiges Frühlingsbeisammensein. Inhellen Tönen von Weiß, Gelb, Grün oder Rosa bis hin zu tief-sattemRot, Violett oder Orange hat sie sich zu einer der beliebtestenSchnittblumen entwickelt. Die Blütenherzen in Schwarz oder Grünwirken wie ein Magnet, der die Aufmerksamkeit der Betrachter in ihrenBann zieht. Neben der weiten Farbpalette beeindruckt auch derFormenreichtum der Gerbera. Ihr langer, starker Stiel trägt denvollen Blütenkopf elegant in die Höhe und präsentiert stolz ihrewechselvollen Formen. Die ungefüllten oder gefüllten Blütenpomponsstrahlen pure Heiterkeit aus. Ob breit-gefächert oderspitz-zulaufend, mit ein- oder mehrfarbiger Couleur, die Gerbera istder florale Begleiter durch den Frühling - und darüber hinaus.Gerade die mehrfarbigen Variationen in einem orange-rosa farbigenPastellton komplettieren das Vintage-Feeling im heimischen Interieur.Die Gerbera lässt sich hervorragend mit dezenten Holztönen undeleganten Glasvasen kombinieren. Dabei wirken die unterschiedlichenSorten und Färbungen der Blume für sich alleine schon perfekt undlassen sich ebenso leicht mit anderen Frühlingsblumen, wie der zartenFreesie, verbinden. Zusammen in einem lockeren Strauß gebunden,erhellt die Gerbera die eigene Wohnung und ist das ideale Präsent fürFreunde und Familie. Auch aufgeteilt in dezenten Vasen und imWohnbereich verteilt, kommt die Sortenvielfalt wunderbar zur Geltungund kreiert ein frühsommerliches Lebensgefühl.Die vielseitige Blumendame kommt ursprünglich aus Südafrika, Asienund Südamerika. Doch schon seit geraumer Zeit erfüllt sie hierzulandedie Herzen. Schräg angeschnitten und mit wenig Wasser in dergründlich gereinigten Vase strahlt sie bis zu zwei Wochen lang. DieGerbera liebt das Licht. Mit täglich frischem Wasser sowie demwiederholten Abschneiden der Stiele nach einigen Tagen belohnt sieihre Betrachter mit einer langen Farbpracht.Weitere Informationen zu der Gerbera und anderen Blumen auf derBlumenagenda gibt es unter https://www.Tollwasblumenmachen.de und aufhttps://www.facebook.com/wasblumenmachen.Bildmaterial zu der Gerbera gibt es unter folgendem Link:http://www.bit.ly/Gerbera2018Bilder zur kompletten Blumenagenda 2018 finden Sie unter:https://www.bit.ly/Blumenagenda-2018.Abdruck honorarfrei mit Angabe der Bildquelle"Tollwasblumenmachen.de", Beleg erbetenÜber BlumenbüroDas Blumenbüro ist das Marketingherz für Blumen und Pflanzen,gegründet für und durch die Zierpflanzenbranche. Durch Werbe- undVerkaufsförderungsaktivitäten lassen wir Menschen erleben, dassBlumen und Pflanzen etwas Besonderes sind. Wir wollen sie aucherfahren lassen, dass Blumen und Pflanzen glücklich machen undanregen, dieses warme Gefühl zu teilen und weiter zu geben. Dadurchträgt das Blumenbüro dazu bei, die Nachfrage nach Blumen und Pflanzenzu steigern. https://www.blumenbuero.dePressekontakt:Zucker.Kommunikation GmbHTeam Tollwasblumenmachen.deTorstraße 107, 10119 BerlinFon: 030 / 247 587-0, Fax: 030 / 247 587-77Mail: blumen@zucker-kommunikation.deWeb: https://www.zucker-kommunikation.deOriginal-Content von: Blumenbüro, übermittelt durch news aktuell